Foto yang luar biasa... Apakah bendera Arab Saudi mendapat perlakuan khusus saat melawan Uruguay?

Media sosial dihebohkan oleh sebuah foto yang luar biasa menjelang pertandingan antara Arab Saudi dan Uruguay di putaran final Piala Dunia 2026.

Timnas Arab Saudi bermain imbang 1-1 dengan Uruguay dalam pertandingan yang digelar dini hari Selasa di Stadion Hard Rock, Miami, pada putaran pertama babak penyisihan grup.

Para pengguna media sosial membagikan foto yang tampak berbeda dari pertandingan sebelumnya, saat para pemain kedua tim berdiri untuk menghormati bendera sebelum pertandingan dimulai, di mana bendera kedua negara tampak terangkat dari tanah.

Para pengguna media sosial mengatakan bahwa hal ini tidak terjadi pada pertandingan sebelumnya, karena keunikan bendera Saudi yang memuat kalimat tauhid "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah", sehingga bendera tersebut harus diangkat dari tanah.

Namun, setelah menelusuri kebenarannya, tidak ada pernyataan resmi dari pihak penyelenggara mengenai perlakuan khusus terhadap bendera Saudi karena keunikannya, meskipun foto tersebut memang terlihat berbeda dari pertandingan sebelumnya.

Perlu dicatat bahwa hasil imbang antara Arab Saudi dan Uruguay mengembalikan Grup 8 ke posisi nol, di mana masing-masing tim mengumpulkan satu poin, setelah hasil imbang tanpa gol antara tim Spanyol dan Cape Verde.