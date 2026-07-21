Foto: Seperti orang lain!.. Perubahan wajah Vinicius setelah menjalani operasi plastik

Bintang Brasil Vinicius Junior, pemain Real Madrid asal Spanyol, memicu gelombang kontroversi dan pertanyaan di media sosial setelah tampil dengan raut wajah yang benar-benar berbeda dari sebelumnya, saat ia tampil di putaran final Piala Dunia 2026 yang harus ia tinggalkan lebih awal bersama Selecao.

Surat kabar Amerika "New York Post" yang tersebar luas mengungkap bahwa winger Brasil terkenal itu menjalani operasi bedah plastik yang menyasar area dagu, yang menghasilkan perubahan mencolok pada raut wajahnya dibandingkan dengan foto-foto yang diambil ketika ia berjuang di turnamen dunia terakhir tersebut.

Surat kabar Amerika itu mengutip situs Brasil "TMC" yang khusus mengulas berita selebriti, mengenai detail terperinci seputar operasi tersebut, seraya menyebutkan bahwa Vinicius Junior mendatangi sebuah klinik medis khusus di kota Goiania, Brasil, di mana Dr. Alessandro Alarcao, dokter kulit dan bedah plastik terkenal, melakukan operasi penataan dan pembentukan raut dagu menggunakan teknik-teknik modern.

Bedah plastik ini, menurut laporan-laporan medis yang beredar, mengandalkan penyuntikan bahan-bahan khusus yang digunakan untuk memahat raut wajah dan membentuknya kembali sesuai dengan keinginan pasien. Dalam kasus bintang Real Madrid ini, tujuan utamanya adalah menonjolkan area dagu agar terlihat lebih jelas dan tegas, yang mendorongnya mengambil keputusan untuk menjalani prosedur kosmetik tersebut.

Kemunculan Vinicius Junior dengan raut baru itu terjadi beberapa pekan setelah tersingkirnya timnas Brasil yang mengecewakan dari Piala Dunia 2026, di mana Selecao tumbang di hadapan timnas Norwegia yang tengah menanjak dengan skor dua gol berbanding satu gol di babak 16 besar, dalam sebuah kejutan pahit yang mengakhiri mimpi Brasil untuk meraih gelar keenam dalam sejarahnya.

Meski tersingkir lebih awal, Vinicius Junior menampilkan level individu yang menonjol selama tampil di turnamen dunia itu, di mana ia berhasil menggetarkan jala lawan sebanyak 4 kali, tetapi tersingkirnya timnas negaranya secara mengejutkan merampas kesempatannya untuk melanjutkan kegemilangan dan bersaing serius memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak yang sudah ada dalam genggamannya.

Spekulasi seputar perubahan yang terjadi pada raut wajah pemain Brasil itu bermula setelah mantan kekasihnya, Virginia Fonseca, mengunggah sebuah postingan melalui akun resminya di media sosial "Instagram" pada Senin lalu, yang memperlihatkan keduanya bersama di dalam sebuah pusat kebugaran, di mana para pengikut melihat perbedaan yang jelas pada bentuk wajah bintang Brasil tersebut