Foto: Lamine Yamal, kenangan tak terlupakan bagi Maroko

Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, terus menjadi sorotan di luar lapangan selama Piala Dunia 2026.

Sejak awal Piala Dunia, Yamal selalu menunjukkan pesan dan isyarat berbeda di setiap pertandingan yang ia jalani, baik melalui ikat kepala ikoniknya maupun beberapa barang koleksi pribadinya, yang membuatnya menjadi sorotan.

Yamal sempat mendapat kritik di awal Piala Dunia karena menempelkan bendera Maroko dan Guinea Khatulistiwa di sepatunya sebagai penghormatan kepada negara asal orang tuanya, tanpa menempelkan bendera Spanyol. Namun, ia kemudian menanggapi kritik tersebut dengan menempelkan bendera Spanyol di ikat kepalanya selama babak penyisihan grup.

Seiring dimulainya babak gugur, pemain Barcelona ini kembali mengubah pesannya; ia melepas bendera Spanyol dan mengenakan ikat kepala bertuliskan “Ego Yamal” saat melawan Austria, di samping logo Adidas dan logo pribadinya, sebuah langkah yang ditafsirkan sebagai balasan terhadap para pengkritiknya.

Stasiun radio Spanyol, Cope, melaporkan bahwa Yamal bermaksud menggunakan kalimat tersebut untuk membalas mereka yang menjulukinya “Ego Lamine” melalui platform “TikTok” sebagai kritik terhadap kepribadiannya, sehingga mengubah julukan tersebut menjadi pesan pribadinya sendiri, dalam pertandingan di mana ia dinobatkan sebagai pemain terbaik.

Dalam laga melawan Portugal di babak 16 besar, ban lengan tersebut menampilkan pesan yang berbeda, yaitu tertulis nama “Rocafunda”, sebuah kawasan di kota Mataró tempat ia dibesarkan, sementara di sisi lainnya tertera kode pos “08304”, sebagai bentuk penghormatan kepada kampung halamannya.

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Yamal dikenal karena kebanggaannya yang tak pernah pudar terhadap kawasan Rocafonda, yang tergolong sebagai salah satu kawasan termiskin di wilayah Katalonia. Dalam wawancara sebelumnya dengan program 60 Minutes, ia pernah mengatakan: “Seperti banyak kawasan dengan sumber daya terbatas lainnya, Rocafonda terlupakan... Kami berjuang untuk hidup dengan baik dan menikmati hidup bersama. Kami tahu dari mana kami berasal dan kami bangga akan hal itu.”

Referensi terbaru ke Maroko

Selama beberapa jam terakhir, Lamine Yamal terus menunjukkan keterikatannya pada akar Maroko-nya, setelah ia memposting sebuah story di akun Instagram-nya yang menampilkan foto tas yang dihiasi simbol-simbol bermakna khusus.

Terdapat beberapa simbol pada tas tersebut, terutama bendera Spanyol, bendera Maroko, seragam Barcelona, serta replika Piala Dunia, dalam pesan yang mencerminkan komitmen sang pemain terhadap identitasnya yang beragam, serta bahwa ia tidak melupakan masa lalunya dan akar Marokonya, seperti dilaporkan surat kabar AS pada hari Rabu ini.

Foto tersebut juga mengandung isyarat jelas mengenai ambisi besar Yamal untuk meraih gelar Piala Dunia, karena replika piala tersebut tampak sebagai salah satu simbol paling menonjol yang terpasang di tas tersebut, di saat tim nasional Spanyol terus melaju di Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol bersiap menghadapi Belgia di babak perempat final, sementara Maroko akan berhadapan dengan Prancis.

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