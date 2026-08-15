Bek asal Portugal, Joao Cancelo, yang kini membela Al Hilal Saudi, terus menantikan kesempatan untuk kembali ke skuat Barcelona.

Cancelo memiliki keinginan yang jelas untuk melanjutkan kariernya bersama tim asuhan pelatih Hansi Flick, setelah musim lalu bermain untuk tim tersebut dengan status pinjaman. Namun, negosiasi dengan Al Hilal menjadi lebih rumit dari yang diperkirakan.

Klub Catalan itu memulai negosiasi seusai berakhirnya musim lalu, dan semua sudah tampak mulus untuk kepulangan pemain Portugal itu ke Barcelona dengan mahar 10 juta euro.

Akan tetapi, syarat-syarat kesepakatan, menurut surat kabar Saudi "Al Yaum", mungkin telah berubah dalam beberapa hari terakhir. Kini, Al Hilal meminta sekitar 15 juta euro untuk melepasnya.

Surat kabar Sport menjelaskan bahwa bek Portugal itu tidak melupakan Barcelona, dan terus mengirimkan sinyal ke klub impiannya melalui akun-akunnya di media sosial.

Sinyal terbaru itu muncul pada hari Sabtu ini juga, melalui akun pribadinya di Instagram.

Cancelo mengunggah sebuah foto dirinya selama masa-masanya bersama Barcelona dalam nuansa hitam-putih, dan menyertakannya dengan lagu «Jovens Milionários» sebagai latar.

Pemain Portugal itu sama sekali tidak menyimpan keraguan atas keinginannya, ia ingin bermain bersama Barcelona pada musim mendatang.

Ini bukan satu-satunya sinyal yang ia berikan dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa hari lalu ia mengunggah sebuah foto melalui akun-akunnya di media sosial, mengenakan jersey Barcelona, sementara pada Jumat pagi ia kembali mengunggah, melalui fitur Story, foto lain dirinya dengan seragam klub Catalan tersebut.

kooora