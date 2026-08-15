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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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Foto dan lagu: Cancelo menggoda Barcelona meski ada kerumitan dari Al Hilal

Transfers
LaLiga
Saudi Pro League
Barcelona
Al Hilal
J. Cancelo
Spanyol
Arab Saudi
Portugal

Bek asal Portugal, Joao Cancelo, yang kini membela Al Hilal Saudi, terus menantikan kesempatan untuk kembali ke skuat Barcelona. 

Cancelo memiliki keinginan yang jelas untuk melanjutkan kariernya bersama tim asuhan pelatih Hansi Flick, setelah musim lalu bermain untuk tim tersebut dengan status pinjaman. Namun, negosiasi dengan Al Hilal menjadi lebih rumit dari yang diperkirakan.

Klub Catalan itu memulai negosiasi seusai berakhirnya musim lalu, dan semua sudah tampak mulus untuk kepulangan pemain Portugal itu ke Barcelona dengan mahar 10 juta euro.

Akan tetapi, syarat-syarat kesepakatan, menurut surat kabar Saudi "Al Yaum", mungkin telah berubah dalam beberapa hari terakhir. Kini, Al Hilal meminta sekitar 15 juta euro untuk melepasnya.

Surat kabar Sport menjelaskan bahwa bek Portugal itu tidak melupakan Barcelona, dan terus mengirimkan sinyal ke klub impiannya melalui akun-akunnya di media sosial. 

Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR
King Cup
Al-Raed crest
Al-Raed
ALR
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Sinyal terbaru itu muncul pada hari Sabtu ini juga, melalui akun pribadinya di Instagram.

Cancelo mengunggah sebuah foto dirinya selama masa-masanya bersama Barcelona dalam nuansa hitam-putih, dan menyertakannya dengan lagu «Jovens Milionários» sebagai latar.

Pemain Portugal itu sama sekali tidak menyimpan keraguan atas keinginannya, ia ingin bermain bersama Barcelona pada musim mendatang. 

Ini bukan satu-satunya sinyal yang ia berikan dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa hari lalu ia mengunggah sebuah foto melalui akun-akunnya di media sosial, mengenakan jersey Barcelona, sementara pada Jumat pagi ia kembali mengunggah, melalui fitur Story, foto lain dirinya dengan seragam klub Catalan tersebut.

Cancelokooora

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