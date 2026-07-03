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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Foto: Bagaimana tim nasional Mesir memanfaatkan Kylian Mbappé untuk mengalahkan Australia?

Australia vs Egypt
Australia
Egypt
World Cup
K. Mbappe
Australia
Mesir
AS
Prancis

Rencana Cerdas

Tim nasional Mesir memanfaatkan cuplikan video bintang Prancis Kylian Mbappé, pemain Real Madrid, menjelang adu penalti melawan Australia, sebagai langkah taktis yang berkontribusi pada keberhasilan mereka lolos ke babak 16 besar—sebuah pencapaian bersejarah.

Timnas Mesir lolos untuk pertama kalinya dalam sejarahnya ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Australia (4-2) melalui adu penalti usai imbang pada waktu normal dan perpanjangan waktu.

Sebelum akhir babak perpanjangan waktu kedua, kiper Australia Matthew Ryan masuk ke lapangan pada menit ke-119, mengandalkan kemampuannya dalam menahan tendangan penalti.

Rekaman pertandingan menunjukkan analis kinerja tim nasional Mesir sedang memperlihatkan kepada para pemain cuplikan video Kylian Mbappé yang mencetak dua tendangan penalti ke gawang kiper Australia Matthew Ryan dalam dua pertandingan di Liga Spanyol musim lalu.

Strategi Mesir ini berhasil dengan gemilang, di mana tim Firaun mencetak 4 gol penalti berbanding 2 gol penalti dari tim Kanguru, sehingga mereka meraih kemenangan dan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

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