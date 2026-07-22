Timnas Spanyol menegaskan kehadirannya dalam susunan pemain terbaik Piala Dunia 2026 yang dipilih oleh para penggemar melalui pemungutan suara di situs resmi Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", setelah menempatkan 3 bintang "La Roja", sementara posisi penjaga gawang menghadirkan sebuah kejutan.

Susunan pemain pilihan itu mencakup Pedro Porro, Marc Cucurella, dan Rodri, berkat penampilan istimewa yang ditunjukkan trio tersebut sepanjang turnamen, yang mengantarkan Spanyol meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", hasil ini mengingatkan kembali pada edisi Piala Dunia 2010, ketika susunan pemain terbaik mencakup 5 pemain dari timnas Spanyol, yaitu Sergio Ramos, Carles Puyol, Joan Capdevila, Sergio Busquets, dan David Villa.

Vozinha Mencuri Perhatian

Pilihan para penggemar menghadirkan kejutan besar dengan menempatkan penjaga gawang timnas Tanjung Verde, Vozinha, di puncak daftar penjaga gawang terbaik turnamen, setelah ia meraih hampir 40% suara, mengungguli kiper Spanyol Unai Simon, peraih penghargaan Sarung Tangan Emas di Piala Dunia.

Susunan pemain ini tidak menghadirkan satu pun pemain dari timnas Arab yang berpartisipasi dalam edisi yang baru saja berlalu.

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Absennya Pemain yang Kontroversial

Susunan pemain ini mencatat absennya pemain Inggris Harry Kane, meski ia tergolong salah satu pemain dengan perolehan suara terbanyak, sementara Prancis menyamai Spanyol dengan hadirnya 3 pemain untuk masing-masing tim dalam susunan tersebut.

Trio penyerang, Mbappe, Haaland, dan Messi, juga menguasai lebih dari 20% suara untuk setiap pemain, sementara Mbappe menempati puncak daftar pemain dengan perolehan suara penggemar terbanyak.

Di sisi lain, absennya duo Spanyol Pau Cubarsi dan Aymeric Laporte menimbulkan sejumlah kontroversi, meski Porro dan Cucurella merupakan bek dengan perolehan suara terbanyak.

Sementara itu, tidak ada perdebatan mengenai kehadiran Rodri, pemain terbaik turnamen, bersama Bellingham dan Olise, pemilik jumlah umpan matang terbanyak di Piala Dunia.

Federasi Sepak Bola Internasional, bekerja sama dengan sponsor resminya "Aramco", memberikan kesempatan kepada para penggemar di seluruh dunia untuk memilih 11 pemain terbaik di turnamen melalui pemungutan suara di situs "FIFA", sebelum mengumumkan hasil akhirnya.

Susunan Pemain Terbaik Pilihan Penggemar di Piala Dunia 2026

Penjaga gawang: Vozinha (Tanjung Verde).

Lini pertahanan: Pedro Porro (Spanyol), Lisandro Martinez (Argentina), Dayot Upamecano (Prancis), Marc Cucurella (Spanyol).

Lini tengah: Rodri (Spanyol), Michael Olise (Prancis), Jude Bellingham (Inggris).

Lini serang: Kylian Mbappe (Prancis), Erling Haaland (Norwegia), Lionel Messi (Argentina).