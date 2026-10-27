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Juventus menetapkan pemain timnas Amerika Serikat Folarin Balogun sebagai target utama untuk memperkuat lini serang menjelang bursa transfer Januari. Penyerang Monaco yang tak lagi menjadi pilihan utama itu sangat ingin memulai lembaran baru setelah rencana kepindahannya ke Everton pada hari terakhir bursa transfer batal seusai ia menjalani tes medis.

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Juventus incar bintang timnas Amerika Serikat pada Januari

Juventus dilaporkan menjadikan Balogun target utama untuk memperkuat lini serang pada bursa transfer Januari mendatang. Klub Italia itu ingin menambah kekuatan di lini depan menjelang paruh kedua musim, menurut Tuttosport.

Balogun tengah menjalani periode yang sangat membuat frustrasi di Monaco dan tampaknya akan meninggalkan klub itu dalam waktu dekat. Pemain berusia 25 tahun tersebut baru bermain selama 71 menit sepanjang musim ini, sehingga kian mendekati pintu keluar. Kepergian pada pertengahan musim kini tampak menjadi solusi paling masuk akal bagi semua pihak. Juventus berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya, yang akan mengakhiri periode sulitnya di Prancis.

Transfer ke Everton gagal setelah tes medis

Transfer ke Turin pada musim dingin akan menyusul hari terakhir bursa transfer musim panas yang penuh drama bagi penyerang asal Amerika Serikat itu. Monaco sempat mencapai kesepakatan dengan Everton untuk transfer permanen senilai £40 juta (€48 juta) sebelum bursa transfer ditutup.

Namun, Balogun akhirnya menolak kepindahan ke Everton pada saat-saat terakhir. Sang penyerang membatalkan transfer tersebut setelah menjalani tes medis bersama klub Premier League itu dan memilih bertahan di Monaco.

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Meski nilai transfernya mencapai £40 juta, Juventus memiliki keuntungan besar dalam negosiasi mendatang. Klub itu menjalin hubungan yang sangat baik dengan agen Balogun, Jorge Mendes, yang dilaporkan ingin menawarkan kliennya kepada Juventus.

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Juventus mencari tambahan kekuatan di lini serang

Upaya merekrut Balogun menunjukkan keinginan Juventus untuk memiliki lini serang yang konsisten mencetak gol. Juventus aktif mencari tambahan pemain di lini depan meski telah mengeluarkan dana besar pada bursa transfer musim panas lalu.

Klub itu sebelumnya mendatangkan Randal Kolo Muani dan Nick Woltemade untuk berbagi beban di lini serang. Namun, petinggi klub tampaknya merasa kedalaman skuad yang lebih berkualitas diperlukan untuk menopang ambisi mereka di kompetisi domestik dan Eropa.

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Mencapai kesepakatan untuk Balogun pada pertengahan musim tentu akan menguji fleksibilitas keuangan Juventus. Masih belum jelas apakah Juventus mampu menyamai biaya £40 juta yang sebelumnya disepakati Monaco dengan Everton pada musim panas.

Situasi kontrak dan opsi penyerang alternatif

Kontrak Balogun di Monaco masih berlaku hingga musim panas 2028, sehingga klubnya saat ini tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya dengan harga lebih rendah. Negosiasi harus berlangsung cepat dan lancar jika transfer pada musim dingin ingin dituntaskan.

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Jika Juventus tidak dapat mencapai kesepakatan untuk pemain timnas Amerika Serikat itu, mereka sudah menyusun daftar kandidat alternatif. Klub tersebut tengah memantau penyerang Frosinone Antonio Raimondo dan penyerang Atletico Madrid Alexander Sorloth sebagai target cadangan.

Namun, untuk saat ini Balogun tetap berada di urutan teratas daftar incaran Juventus pada Januari. Penyerang berbakat itu berharap solusi segera ditemukan agar kariernya di lapangan yang tengah tersendat bisa kembali bergairah.