Final Piala Dunia 2030 jadi urusan negara: pertarungan sengit antara Barcelona, Madrid, dan Maroko

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Stadion Spotify Camp Nou di Barcelona, Stadion Santiago Bernabeu di Madrid, dan Stadion Hassan II di Casablanca. Tiga stadion, tiga kota, dan dua negara yang bersaing untuk menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola terpenting dan paling menyedot sorotan di dunia.

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Surat kabar Sport, dalam laporan panjangnya, menyebutkan bahwa perebutan hak menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 telah berubah menjadi pertempuran politik dan diplomatik, dan diperkirakan akan berlanjut setidaknya satu tahun lagi.

Meskipun tanggal pengambilan keputusan belum ditetapkan, pengumuman kota pemenang tidak diperkirakan akan dilakukan sebelum tahun 2028.

Secara resmi, tidak ada yang berubah sejak Juli 2024, ketika federasi Spanyol, Portugal, dan Maroko mengajukan berkas pencalonan bersama mereka, yang mencakup tiga stadion sebagai kandidat untuk menjadi tuan rumah laga final maupun laga pembuka.

Namun, berkas tersebut juga memasukkan kota Malaga dan La Coruna sebagai kota tuan rumah turnamen, sebelum kedua kota tersebut mundur dari partisipasi, sementara San Sebastian dan Bilbao menunjukkan keraguan terhadap hal itu, sedangkan Valencia dan Vigo berupaya untuk bergabung setelah pada awalnya tersingkir.

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FIFA mengunjungi stadion-stadion Spanyol

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FIFA hadir secara resmi pada tahap sebelum penetapan daftar akhir stadion tuan rumah, yang diperkirakan akan dilakukan pada paruh pertama tahun depan. Untuk tujuan ini, federasi internasional itu kembali mengunjungi seluruh stadion di ketiga negara tersebut.

Selama dua pekan terakhir, FIFA memulai putaran baru kunjungan ke kota-kota Spanyol, yang mencakup kunjungan ke Stadion Camp Nou dan Bernabeu. Dalam pertemuannya dengan Federasi Sepak Bola Spanyol, Rafael Louzan, Presiden Federasi Spanyol, memberi tahu para utusan Gianni Infantino bahwa ia tidak membayangkan kemungkinan final digelar di luar Spanyol.

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Selama lebih dari dua tahun yang telah berlalu sejak berkas pencalonan diajukan secara resmi, federasi dan lembaga politik di Spanyol menunjukkan keyakinan mereka bahwa laga final akan digelar di kota-kota yang berada di bawah naungan mereka.

Bahkan pemerintah Maroko beberapa bulan lalu mengumumkan bahwa persoalan itu sudah diputuskan, sebelum mereka terpaksa menarik kembali sikapnya menyusul kegaduhan yang ditimbulkan oleh pernyataan tersebut.

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Hingga kini masih belum jelas, pihak mana di dalam FIFA yang akan mengambil keputusan akhir. Statuta federasi menyatakan bahwa Dewan FIFA, yakni badan eksekutif yang beranggotakan 37 anggota yang dipilih oleh federasi-federasi nasional, bertugas menetapkan jadwal pertandingan turnamen final dari segi tanggal dan stadion, tetapi tidak menjelaskan apakah kewenangan ini juga mencakup penetapan stadion laga final.

Preseden Piala Dunia 2026

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Preseden terbaru tidak membantu menghilangkan kerancuan yang menyelimuti keputusan tersebut. Pada Februari 2024, FIFA mengumumkan bahwa final Piala Dunia 2026 akan digelar di New York dan New Jersey, dan bukan di Dallas, kota lain yang juga berupaya menjadi tuan rumah laga tersebut.

Manuel Zubiria, direktur kompetisi FIFA, menegaskan bahwa keputusan itu menjadi bahan perdebatan luas, hampir hingga dua hari sebelumnya, bahkan hingga malam sebelumnya, yang menunjukkan bahwa Dewan FIFA bukanlah pihak yang mengambil keputusan tersebut.

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Lalu siapa yang mengambilnya? Keyakinan yang berkembang adalah bahwa Gianni Infantino sendiri yang mengambil keputusan tersebut bekerja sama dengan lingkaran terdekatnya.

Proyek awal berkas pencalonan Spanyol, Portugal, dan Maroko, yang dipimpin oleh Federasi Sepak Bola Spanyol di bawah kepemimpinan Luis Rubiales, menempatkan Stadion Santiago Bernabeu di urutan teratas pilihan untuk menjadi tuan rumah laga final.

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Namun selama masa kepemimpinan Louzan di Federasi Spanyol, Stadion Camp Nou ditempatkan pada tingkat preferensi yang sama, dengan penekanan bahwa yang terpenting adalah laga digelar di sebuah kota Spanyol. Adapun pemerintahan Pedro Sanchez tidak secara terbuka mengumumkan dukungannya terhadap salah satu dari kedua kota tersebut.

Selama bulan-bulan mendatang, Spanyol dan Federasi Sepak Bola Spanyol diperkirakan akan memastikan sikap mereka demi salah satu dari dua pilihan tersebut, setidaknya selama negosiasi khusus yang akan dilakukan dengan FIFA, dalam upaya mencegah dipilihnya Casablanca sebagai tuan rumah laga final.

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Dan kota mana yang akan memenangkan dukungan Spanyol? Inilah yang belum jelas, dan kemungkinan besar persoalan ini akan terkait langsung dengan hasil pemilihan umum.

Meskipun federasi-federasi nasional, dan bukan pemerintah, adalah pihak yang secara resmi mengajukan permohonan penyelenggaraan turnamen, politik memainkan peran yang menentukan dalam berkas ini. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh ketidakmungkinan menyelenggarakan turnamen sebesar ini tanpa kerja sama nyata dan partisipasi langsung dari lembaga-lembaga publik.

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Tidak ada partai politik yang mengumumkan dukungannya terhadap salah satu dari dua kota besar Spanyol tersebut dengan mengorbankan yang lain, tetapi partai-partai itu mengambil sikap yang jelas terkait penyelenggaraan bersama dengan Maroko.

Partai Rakyat Spanyol mencantumkan dalam program pemilunya sebuah janji bahwa Spanyol tidak akan menyelenggarakan Piala Dunia 2030 jika final digelar di Stadion Hassan II.

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Louzan, mantan Presiden Dewan Provinsi Pontevedra dari Partai Rakyat, yang juga pernah menduduki jabatan lain, menolak kemungkinan ini ketika diajukan kepadanya, dengan mengatakan, "Spanyol telah menandatangani perjanjian dengan negara-negara lain dan dengan FIFA untuk menyelenggarakan Piala Dunia ini."

Adapun partai Sumar, Podemos, dan Vox, mereka secara langsung menuntut penarikan diri dari partisipasi dalam penyelenggaraan Piala Dunia bersama Maroko. Namun usulan ini belum sampai pada tahap pembahasan atau pemungutan suara sebelum parlemen dibubarkan.

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Kemungkinan terpilihnya kembali Infantino

Mungkin ada pemilihan lain yang lebih penting bagi berkas ini, yaitu pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan pada bulan Maret.

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Javier Tebas, Presiden Liga Spanyol dan Wakil Presiden Federasi Spanyol, mengatakan, "Jika Infantino tetap pada jabatannya, maka peluang Spanyol menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 akan sangat kecil."

Spanyol dan Portugal tidak ikut dalam gelombang penolakan terbuka yang ditunjukkan oleh mayoritas federasi Eropa dan Asosiasi Sepak Bola Eropa terhadap Infantino, tetapi keduanya pada akhirnya bisa saja membayar harga atas hal itu.

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Penyebabnya, secara khusus, adalah karena Maroko dianggap sebagai salah satu sekutu paling setia dari pejabat Swiss itu, dan tidak menyembunyikan bentuk-bentuk sambutan hangat dan penghormatan yang diberikannya kepadanya.

Sebagai imbalan, Infantino membalas kebaikan itu selama tahun-tahun terakhir melalui pembukaan kantor FIFA di Afrika di ibu kota Maroko, Rabat, serta penyelenggaraan pertemuan yang akan menjadikan ibu kota Maroko sebagai tuan rumah acara terpilihnya kembali ia secara potensial sebagai presiden federasi internasional tersebut.