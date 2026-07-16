Final Para Raja... Argentina Mengungguli Brasil dan Italia serta Menyamai Rekor Jerman

Tim nasional Argentina terus menorehkan babak baru dalam sejarahnya di Piala Dunia, setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 di semifinal Piala Dunia 2026, sehingga memastikan tempatnya di final untuk kedua kalinya berturut-turut, dan yang ketujuh dalam sejarahnya.

Tim “Tango” akan bertanding di final melawan Spanyol pada hari Minggu, dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia, sementara tim Inggris harus puas bersaing memperebutkan posisi ketiga setelah impian mereka untuk mencapai final pupus.

Timnas Argentina kini telah mencatatkan partisipasinya di final Piala Dunia sebanyak 7 kali, sehingga menempati posisi kedua dalam daftar tim yang paling sering tampil di final sepanjang sejarah, di bawah Jerman yang memegang rekor dengan 8 kali partisipasi, menurut data dari Stats Foot.

Menurut sumber yang sama, timnas Argentina mengungguli timnas Brasil dan Italia, yang masing-masing telah bermain di final sebanyak 6 kali, dibandingkan dengan 4 kali bagi timnas Prancis.

Di sisi lain, timnas Inggris terus mengalami kesulitan di babak semifinal Piala Dunia, setelah tersingkir dari turnamen ini untuk ketiga kalinya berturut-turut di babak tersebut.

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Jaringan Opta mencatat bahwa timnas Inggris, yang memenangkan semifinal pertama yang mereka jalani di Piala Dunia tahun 1966, kemudian kalah dalam ketiga pertandingan berikutnya di babak ini, yaitu pada edisi 1990, 2018, dan 2026, sehingga kutukan “empat besar” terus berlanjut bagi “Tiga Singa”.