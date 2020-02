Ulasan Film "Pemburu Di Manchester Biru": Sepakbola Tak Melulu Teknis Di Lapangan!

TAYANG HARI INI!! . Pemburu di Manchester Biru, sebuah karya Inti Makmur Internasional dan Oreima Films. Sutradara: @rakoprijanto , Diperankan oleh: @adipati , @ganindrabimo , @vonnycornellya_ dan @donnyalamsyah . Watch It Now in Theatres!!

A post shared by Oreima Films (@oreimafilms) on Feb 5, 2020 at 11:56pm PST