"FIFA" turun tangan untuk menyelamatkan final Piala Dunia dari pengaruh negatif Kanada

Final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol yang dijadwalkan pada hari Minggu di Stadion MetLife, New Jersey, masuk dalam zona risiko lingkungan, setelah panitia penyelenggara mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka memantau dengan cermat asap tebal yang berasal dari kebakaran hutan di Kanada, yang menyelimuti wilayah luas di Amerika Serikat.

Andrew Giuliani, Direktur Eksekutif Tim Kerja Piala Dunia di Gedung Putih, menegaskan bahwa polusi udara di wilayah New York dan New Jersey—yang menjadi tuan rumah pertandingan final—telah mencapai tingkat yang berbahaya, yang berpotensi memengaruhi keselamatan para pemain dan penonton.

"Telah terjadi diskusi serius mengenai hal ini," kata Giuliani dalam konferensi pers yang diadakan di markas Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). "Kami memiliki perwakilan dari Badan Meteorologi Nasional yang bertugas secara permanen di markas FIFA, dan kami memantau perkembangan kualitas udara dari waktu ke waktu."

Peringatan ini muncul hanya 48 jam sebelum pertandingan bersejarah yang mempertemukan juara bertahan Argentina—yang lolos ke final untuk kedua kalinya berturut-turut setelah membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan dramatis 2-1 di semifinal—dengan tim nasional Spanyol yang mencapai final untuk kedua kalinya dalam sejarahnya setelah edisi 2010 di mana mereka meraih gelar juara untuk pertama kalinya.

Hingga saat ini, FIFA belum mengeluarkan keputusan apa pun mengenai penundaan atau pemindahan pertandingan, namun sumber-sumber di panitia penyelenggara menegaskan bahwa semua skenario sedang dipertimbangkan, termasuk penerapan protokol khusus terkait kualitas udara dan keselamatan para pemain.