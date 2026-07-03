FIFA sedang mempertimbangkan keputusan darurat terkait dua pertandingan Brasil dan Inggris

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sedang mempertimbangkan untuk memajukan jadwal dua pertandingan penting di babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul peringatan akan badai petir hebat dan potensi banjir yang mengancam ibu kota Meksiko serta Kota New York.

Seorang juru bicara Federasi Sepak Bola Brasil menegaskan bahwa “perubahan itu mungkin terjadi, dan kami sedang menunggu keputusan FIFA,” merujuk pada pertandingan Brasil melawan Norwegia yang dijadwalkan pukul 21.00 GMT di Stadion MetLife, New York.

Pertandingan antara Inggris dan Meksiko, yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 12 tengah malam hari Minggu waktu Greenwich di Mexico City, berisiko ditunda atau dimajukan 6 jam, yang berpotensi membuatnya bertabrakan langsung dengan pertandingan Brasil melawan Norwegia.

Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) belum menerima pemberitahuan resmi mengenai penjadwalan ulang tersebut; mereka baru mengetahui hal ini dari para jurnalis selama sesi latihan, menurut sumber yang dekat dengan tim nasional.

Sebelumnya, tiga pertandingan telah terpengaruh oleh kondisi cuaca dalam turnamen ini; pertandingan Meksiko melawan Ekuador ditunda selama satu jam penuh akibat badai petir, sementara pertandingan Prancis melawan Irak ditunda selama dua jam karena alasan keamanan yang terkait dengan cuaca buruk di Philadelphia.