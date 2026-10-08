FIFA Pecah Kebisuan soal Tuduhan Menutupi Skandal Afrika di Piala Dunia

Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) akhirnya buka suara terkait kontroversi yang mencuat seputar kelayakan Lionel Mbasi, penjaga gawang timnas Republik Demokratik Kongo, untuk tampil bersama negaranya, dengan menegaskan tidak adanya masalah apa pun terkait kelayakannya baik dalam laga melawan Jamaika di playoff antar-benua maupun pada putaran final Piala Dunia 2026.

Pernyataan FIFA ini muncul beberapa jam setelah investigasi bersama yang dipublikasikan oleh surat kabar "New York Times" dan "Le Monde", berdasarkan dokumen dan korespondensi internal di federasi internasional tersebut, yang menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai legalitas keikutsertaan Mbasi bersama timnas Republik Demokratik Kongo.

Menurut investigasi tersebut, sang penjaga gawang, yang sebelumnya pernah membela timnas Prancis di level kelompok usia, belum merampungkan prosedur yang diperlukan untuk mengubah afiliasi internasionalnya dan membela Republik Demokratik Kongo, meskipun ia kemudian ikut serta dalam dua edisi Piala Afrika dan Piala Dunia 2026.

Kedua surat kabar itu menuding bahwa FIFA mengetahui perihal tersebut, tetapi tidak mengambil tindakan apa pun.

FIFA: Tidak Ada Masalah dalam Kelayakan Mbasi

Menanggapi laporan-laporan ini, FIFA menegaskan bahwa keikutsertaan Mbasi dalam pertandingan-pertandingan terkait tidak mengalami pelanggaran apa pun terkait kelayakannya.

Federasi internasional tersebut menyatakan, dalam keterangan kepada kantor berita Jerman "dpa": "FIFA dapat memastikan bahwa tidak ada masalah apa pun terkait kelayakan selama pertandingan Republik Demokratik Kongo melawan Jamaika dan pada Piala Dunia 2026".

Federasi internasional itu juga menyinggung keluhan yang diajukan oleh Nigeria setelah kekalahannya dari Republik Demokratik Kongo melalui adu penalti pada playoff Afrika kualifikasi Piala Dunia, pada November 2025.

FIFA menjelaskan bahwa komite disiplinnya memang telah mempertimbangkan keluhan tersebut, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak menerimanya, sehingga kasus tersebut dianggap selesai secara prosedural menurut federasi internasional itu.

Asal Mula Krisis: Perubahan Afiliasi Internasional

Akar permasalahan ini bermula dari perjalanan internasional Mbasi, setelah sang penjaga gawang sebelumnya pernah membela timnas Prancis di level kelompok usia, sebelum pada tahun 2021 ia memulai prosedur untuk mengubah afiliasi internasionalnya guna membela Republik Demokratik Kongo.

Namun, investigasi bersama "New York Times" dan "Le Monde" menunjukkan, berdasarkan dokumen internal, bahwa prosedur yang diperlukan belum rampung secara resmi, dan hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan seputar sejauh mana kelayakan sang penjaga gawang untuk tampil dalam sejumlah pertandingan kualifikasi.

Laporan menyebutkan bahwa para pejabat disiplin di FIFA kala itu mengkaji beberapa skenario untuk menangani kasus tersebut, di antaranya mencoret Republik Demokratik Kongo dari playoff, sebelum keluhan federasi Nigeria ditolak karena alasan prosedural.

Terlepas dari sejumlah pertanyaan ini, timnas Republik Demokratik Kongo melanjutkan perjalanannya dan berhasil mengalahkan Jamaika 1-0 setelah perpanjangan waktu pada playoff antar-benua, untuk memastikan tiket lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 52 tahun.

Mbasi tampil dalam seluruh empat pertandingan timnas negaranya selama Piala Dunia 2026, dan menampilkan performa yang mengesankan, sebelum petualangan Republik Demokratik Kongo berakhir dengan kekalahan dari Inggris 1-2 di babak 32 besar.