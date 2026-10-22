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FIFA resmi membuka proses penawaran hak siar televisi dan streaming Piala Dunia 2030 yang bersejarah di Amerika Serikat. Induk sepakbola dunia itu aktif mencari pendekatan penyiaran inovatif setelah jumlah penonton di Amerika Serikat melonjak tajam selama turnamen internasional belakangan ini.

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Proses penawaran hak siar dimulai

FIFA telah secara resmi membuka proses tender hak siar Piala Dunia 2030. Paket hak siar yang tersedia mencakup tayangan televisi dan layanan streaming secara luas di Amerika Serikat dan Puerto Riko. Pihak yang berminat juga memiliki opsi untuk memperoleh hak siar edisi 2034.

Proses penawaran ini berlangsung di tengah perubahan pesat dalam lanskap penyiaran olahraga global. Lembaga penyiaran dan platform digital memiliki waktu hingga 19 November untuk mengajukan proposal resmi kepada badan sepakbola dunia tersebut. Para eksekutif jaringan televisi diperkirakan akan menyiapkan tawaran bernilai besar demi mendapatkan hak siar turnamen terbesar dalam sepakbola internasional.

FIFA mencari pendekatan penyiaran inovatif

Para pejabat sepakbola secara aktif mendorong solusi penyiaran modern untuk turnamen-turnamen dunia mendatang. Dalam siaran pers resmi, FIFA menyatakan tetap terbuka terhadap "pendekatan inovatif" untuk membantu menjangkau lebih banyak penonton di kawasan tersebut.

Pendekatan yang lebih modern ini sejalan dengan tren global belakangan ini, yakni masuknya platform streaming digital ke pasar siaran langsung olahraga. Awal pekan ini, raksasa streaming global Netflix mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan hak siar Piala Dunia 2030 di Spanyol dan Andorra. Kesepakatan penting ini menunjukkan bahwa FIFA benar-benar siap mempertimbangkan mitra media di luar jaringan televisi konvensional untuk kerja sama pada masa mendatang.

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Turnamen dunia yang unik segera digelar

Piala Dunia 2030 diperkirakan akan menjadi ajang yang rumit dari segi logistik karena digelar di beberapa benua. Spanyol, Portugal, dan Maroko akan menjadi tuan rumah bersama utama turnamen tersebut.

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Namun, pengaturan khusus telah dibuat untuk memperingati 100 tahun turnamen pertama. Argentina, Paraguay, dan Uruguay dijadwalkan menggelar laga-laga pembuka sebelum seluruh kompetisi berpindah ke Eropa dan Afrika. Setelah ajang bersejarah yang digelar lintas benua ini, Arab Saudi ditetapkan sebagai satu-satunya tuan rumah Piala Dunia 2034.

Jumlah penonton di Amerika Serikat terus melonjak

Persaingan memperebutkan hak siar di Amerika Serikat diperkirakan akan sangat ketat menyusul lonjakan besar minat penonton di negara tersebut. Fox sebelumnya memegang hak siar eksklusif berbahasa Inggris untuk Piala Dunia 2026, yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara itu, Telemundo mendapatkan hak siar televisi berbahasa Spanyol untuk turnamen yang sama.

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Menurut data FIFA, Piala Dunia 2026 mencatat rata-rata 13,5 juta penonton per pertandingan melalui televisi konvensional dan platform streaming di Amerika Serikat. Angka tersebut meningkat sebesar 166% dibandingkan turnamen 2022 di Qatar, menunjukkan besarnya nilai komersial paket hak siar yang akan ditawarkan.

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