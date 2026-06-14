Omar Artan, wasit asal Somalia yang dilarang masuk ke Amerika Serikat, akan tetap menerima gaji Piala Dunia secara penuh. Hal itu dilaporkan oleh ESPN.

Seharusnya ini menjadi Piala Dunia pertama dalam karier Artan, tetapi rencana tersebut tiba-tiba batal pada awal pekan ini. Saat tiba di Amerika Serikat, wasit berusia 34 tahun itu ditolak masuk dan langsung dikembalikan.

Alasannya: Artan tidak memiliki visa yang sah. Dia sebelumnya telah menghubungi Kedutaan Besar Somalia di Nairobi dan mengira dengan paspor diplomatik di tangannya, dia bisa menginjakkan kaki di tanah Amerika pada hari Senin, tetapi hal itu gagal.

Artan langsung dikembalikan. Andrew Giuliani, ketua ‘The White House FIFA Task Force’, memberikan penjelasan. “Kami memiliki alasan yang sangat kuat untuk tidak mengizinkannya masuk. Ada kekhawatiran besar. Pria ini memiliki hubungan dengan anggota organisasi teroris Al-Shabab,” katanya.

Wasit tersebut sendiri membantah semua tuduhan dan UEFA tampaknya setuju dengan hal itu, karena beberapa hari yang lalu Artan ditugaskan untuk memimpin pertandingan Piala Super Eropa 2026 antara Paris Saint-Germain dan Aston Villa. FIFA juga tampaknya mendukung Artan.

Sumber-sumber ESPN melaporkan bahwa wasit asal Somalia tersebut akan menerima gaji Piala Dunia secara penuh. Meskipun angka pastinya belum diketahui—yang akan dihitung secara resmi setelah turnamen—jelas bahwa jumlahnya sangat besar.

Jika kita percaya The Times, bonus awal wasit di Piala Dunia sudah mencapai sekitar 86.000 euro. Ditambah lagi dengan bonus pertandingan yang kabarnya bervariasi antara 2.500 hingga 4.500 euro di fase grup, dan di fase gugur bisa mencapai sekitar 9.000 euro. Jadi, semoga Artan tidak perlu bersedih terlalu lama.