FIFA memulai proses disipliner terhadap Hossam Hassan dan Zico, Mesir merespons

Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) memulai proses tindakan disipliner terhadap sejumlah elemen timnas Mesir setelah peristiwa yang terjadi pada turnamen Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir meraih pencapaian bersejarah dengan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, bahkan tim Arab tersebut nyaris lolos ke perempat final andai bukan karena kebangkitan Argentina.

Timnas Mesir meninggalkan putaran final, yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, setelah kalah tipis dengan skor 2-3 dari Argentina, yang belakangan melaju ke partai final.

Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, dan saudaranya Ibrahim, manajer timnas, ditambah Mostafa Zeko, bintang tim, sempat melontarkan pernyataan penuh kemarahan terhadap keputusan-keputusan wasit menyusul tersingkirnya mereka.

Hossam Hassan saat itu berkata: "Kami tampil lebih baik hari ini melawan Argentina, tetapi sepakbola tidak adil, dan apa yang terjadi tidaklah adil, meski FIFA mengusung slogan "fair play".

Ia menambahkan: "Bisa jadi urusan pemasaran menjadi penyebabnya, mereka tidak ingin (Lionel) Messi tersingkir, mereka ingin sang juara dunia terus berlaga di Piala Dunia".

Dari sisinya, Ibrahim Hassan berkata, melalui "On Sport": "Kami unggul 2-0 atas Argentina, dan kami mampu melanjutkan perjalanan, andai bukan karena kesalahan-kesalahan wasit yang fatal yang disaksikan semua orang, yang mengungkap kebenaran di hadapan dunia, setelah kami tersingkir akibat perbuatan pihak tertentu".

Adapun Zeko melontarkan pernyataan terkenal usai pertandingan itu, katanya: "Selamat kepada Argentina atas Piala Dunia. Turnamen ini diarahkan, wasitnya zalim, sejak awal pertandingan ia melawan kami, dan menyia-nyiakan perjuangan seluruh rakyat, apakah mereka akan membiarkan kami menang 2-0 atas Argentina? Turnamen ini diarahkan dan selamat kepada Argentina atas Piala Dunia".

Federasi Mesir siapkan tanggapan

Federasi Sepakbola Mesir mengumumkan dalam pernyataan resmi hari ini bahwa mitranya di tingkat internasional telah memulai proses tindakan disipliner terhadap si kembar dan Zeko, seraya menyebutkan bahwa mereka tengah menyiapkan tanggapan.

Dalam pernyataannya disebutkan: "Federasi Mesir memantau proses tindakan disipliner yang dimulai oleh Federasi Sepakbola Internasional terhadap Hossam Hassan, direktur teknik timnas, Ibrahim Hassan, manajer timnas, dan pemain Mostafa Zeko, berkaitan dengan pernyataan mereka usai pertandingan Mesir melawan Argentina di Piala Dunia 2026".

Ia menambahkan: "Federasi menegaskan penghormatannya terhadap regulasi dan prosedur FIFA, dan tanggapan serta nota-nota hukum yang diperlukan akan diajukan, dalam tenggat waktu yang ditentukan, dengan menegaskan dukungan dan bantuan kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses tersebut serta pembelaan atas hak-hak sepakbola Mesir, melalui kanal-kanal resmi".

Ia melanjutkan: "Federasi juga menekankan penghormatannya terhadap prinsip-prinsip permainan yang bersih dan pihak-pihak penyelenggara, sekaligus mempertahankan hak penuhnya untuk membela kepentingan tim kepelatihan dan para pemain di hadapan pihak-pihak berwenang di FIFA".

Perlu diingat bahwa FIFA menjatuhkan denda finansial kepada Saafan El Saghir, pelatih kiper timnas, karena protesnya terhadap keputusan-keputusan wasit pertandingan Argentina di dalam lapangan.

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