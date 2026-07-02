FIFA mempertimbangkan untuk mengubah jadwal Piala Dunia... dan muncul pertanyaan seputar suhu di Maroko

Pada tahun 2022, akibat cuaca yang sangat panas di Qatar, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memutuskan untuk memindahkan Piala Dunia ke tengah musim dingin, tepatnya di tengah musim kompetisi domestik.

Di lapangan, performa yang ditunjukkan oleh tim-tim nasional mendapat pujian dari para pengamat, dan banyak pemain serta pelatih mengungkapkan apresiasi mereka atas penyelenggaraan Piala Dunia di tengah musim Eropa.

Seiring dengan pemanasan global dan lonjakan suhu yang signifikan yang tercatat di berbagai belahan dunia selama bulan Juni dan Juli, FIFA kini sedang mempertimbangkan untuk meninjau ulang seluruh jadwalnya, menurut jaringan "Radio Monte Carlo" Prancis.

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Sejak beberapa hari terakhir, beberapa sesi latihan juga digelar dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrem, hal yang berulang di beberapa kota sejak dimulainya turnamen, dengan variasi cuaca yang signifikan tergantung pada kota dan stadion.

Secara umum, kondisi ini memunculkan pertanyaan yang semakin gencar dibahas di lingkaran FIFA: Apakah Piala Dunia harus terus diselenggarakan pada musim panas? Dan jika ya, dengan syarat apa?

Menurut informasi terbaru, FIFA saat ini sedang mempertimbangkan restrukturisasi yang lebih komprehensif terhadap kalender internasional, untuk tahun-tahun setelah Piala Dunia 2030.

Jadwal FIFA tetap berlaku hingga tahun 2030, di mana Piala Dunia berikutnya akan diselenggarakan pada musim panas, tersebar di tiga benua, dengan Portugal, Spanyol, dan Maroko menjadi tuan rumah sebagian besar pertandingan.

Suhu di Maroko

Seorang pejabat senior FIFA yang menangani masalah ini mengatakan, “Saya rasa kesadaran akan masalah ini semakin meningkat,” sebelum mengajukan pertanyaan mengenai Piala Dunia mendatang: “Dapatkah Anda membayangkan bermain di Marrakesh saat ini?”

Menurut data Badan Meteorologi Prancis pada 2 Juli, suhu di Rabat tercatat 35 derajat Celcius, sedangkan suhu di Marrakesh mencapai 43 derajat.

Meskipun FIFA tidak berencana mengubah jadwal Piala Dunia 2030, pejabat tersebut menekankan bahwa “hal ini harus dipertimbangkan dengan serius” untuk edisi-edisi berikutnya, sambil menyebutkan bahwa Infantino “sama sekali tidak menutup diri terhadap gagasan ini”.

Ia menambahkan: “Orang selalu berkata: Ya, tapi stadionnya akan ber-AC. Namun, bukan hanya lapangan stadion yang harus dipertimbangkan, melainkan keseluruhan situasinya. Apakah lapangan latihan cocok untuk cuaca yang sangat panas? Apakah lokasi-lokasi penerimaan FIFA cocok untuk penonton dan orang-orang yang bekerja di sana? Apakah jadwal pertandingan perlu disesuaikan?”

Dia melanjutkan: “Bukan hanya stadion yang penting. Dapatkah kalian membayangkan diri kalian berada di zona penonton di bawah suhu 43 derajat? Kalian tidak akan bertahan bahkan selama 3 menit di tempat itu.”

Jadwal Eropa berdasarkan tahun kalender?

Piala Dunia 2034, yang akan diselenggarakan oleh Arab Saudi, diperkirakan akan digelar pada musim dingin, namun tanggal pastinya belum disetujui oleh pejabat FIFA.

Sedangkan edisi 2038 akan menjadi sorotan khusus, bersama dengan turnamen-turnamen kategori usia yang diselenggarakan oleh FIFA.

Pemanasan global mungkin akan mendorong FIFA untuk meninjau ulang seluruh kalendernya, bahkan mungkin mendorong beberapa federasi, terutama di Eropa, untuk mengadopsi musim berdasarkan tahun Masehi, seperti yang sudah diterapkan di banyak turnamen, menurut “Radio Monte Carlo”.

Apakah sepak bola masih bisa dimainkan di musim panas?

Bagi beberapa stasiun televisi yang disurvei, gagasan menggelar Piala Dunia pada musim dingin tidak ditolak.

Seorang pejabat mengatakan: “Piala Dunia 2022 telah menunjukkan kepada kami bahwa rating penonton yang sangat baik dapat dicapai,” sebelum menambahkan: “Namun, jika kita memindahkan Piala Dunia dari musim panas karena cuaca panas, saya tidak yakin Liga Prancis dapat menggantikan kompetisi ini, karena cuaca panas kini sangat ekstrem bahkan di Prancis selama bulan Juli.”

Beberapa pihak mengusulkan ide untuk memajukan jadwal dimulainya Piala Dunia “dua minggu lebih awal”. Hingga saat ini, belum ada keputusan final, namun pembahasan terus berlanjut di dalam FIFA.

Gianni Infantino, dalam pidatonya di konferensi EFC pada Oktober 2025, mengatakan: “Ini bukan hanya soal Piala Dunia, melainkan pemikiran secara umum. Bahkan saat bertanding di beberapa negara Eropa pada bulan Juli, suhunya sudah sangat ekstrem.”

Ia menambahkan: “Bulan terbaik untuk bermain sepak bola, yaitu Juni, belum dimanfaatkan secara maksimal di Eropa. Saya rasa kita perlu pemikiran yang lebih komprehensif mengenai apa yang ingin kita lakukan.”