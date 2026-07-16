"FIFA" membuka penyelidikan mendesak terhadap Argentina... dan memulai dengan mendengarkan keterangan para pihak yang terlibat

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memutuskan untuk membuka penyelidikan terkait insiden yang terjadi setelah pertandingan antara Argentina dan Inggris, khususnya mengenai perayaan para pemain Argentina atas keberhasilan mereka lolos ke final Piala Dunia.

Hal ini terjadi setelah Kantor Perdana Menteri Inggris meminta FIFA untuk menyelidiki tim nasional Argentina setelah para pemainnya mengangkat spanduk bertuliskan slogan politik dalam pertandingan semifinal Piala Dunia.

Setelah pertandingan yang mendebarkan di mana para pemain Argentina berhasil membalikkan ketertinggalan mereka dari Inggris menjadi kemenangan 2-1 di semifinal, lapangan berubah dari arena perayaan sepak bola menjadi panggung untuk pesan politik yang provokatif, dengan para pemain Argentina sebagai protagonisnya yang merayakan dengan mengangkat spanduk bertuliskan “Kepulauan Falkland adalah milik Argentina”.

Surat kabar “AS” mengungkap bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah memutuskan untuk membuka penyelidikan resmi guna mengumpulkan informasi dan mendengarkan keterangan para pihak yang terlibat dalam mengibarkan spanduk yang semula bertuliskan “Kepulauan Falkland Tanpa Argentina”, sebagaimana yang beredar pada awalnya, sebelum teks akhirnya menjadi jelas.

Surat kabar Spanyol tersebut melanjutkan: “Setelah kemenangan mereka di semifinal Piala Dunia, para pemain timnas Argentina menurunkan spanduk di lapangan yang bertuliskan: Kepulauan Falkland adalah milik Argentina,” dan menambahkan: “Lo Celso mengambil foto kenangan bersama spanduk tersebut, meletakkannya di rumput, dan para pemain berkumpul di sekelilingnya, sehingga spanduk itu menjadi pusat perayaan.”

Menurut surat kabar tersebut, Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) akan menjatuhkan sanksi atas tindakan para pemainnya, karena tindakan tersebut jelas, berani, dan secara terang-terangan melanggar peraturan, mengingat peraturan FIFA sangat jelas dan tidak ambigu, dan tidak memperbolehkan tindakan apa pun yang bermotif politik, dan hal ini berlaku untuk semua turnamen, terutama Piala Dunia karena pentingnya yang sangat besar.

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Dilaporkan bahwa saat ini sedang dipertimbangkan dua skenario sanksi: denda dan skorsing satu pertandingan, sementara semua indikasi mengarah pada skenario pertama. Dalam beberapa jam ke depan, Federasi Sepak Bola Argentina akan menerima pemberitahuan resmi, dan proses pendengaran terhadap keterangan serta pembelaan para pihak yang terlibat akan dibuka; semua indikasi menunjukkan bahwa sanksi yang akan dijatuhkan adalah denda finansial kepada federasi itu sendiri, bukan skorsing bagi para pemain yang terlibat, terutama Lúcio yang bertanggung jawab atas pemasangan spanduk di lapangan.

Sementara itu, “The Athletic” menegaskan bahwa aksi para pemain tersebut sangat bertentangan dengan pernyataan pelatih Argentina, Lionel Scaloni, beberapa hari sebelum pertandingan melawan Inggris, di mana ia meremehkan makna politik dan protes dari pertandingan tersebut, dan berkata: "Ini hanyalah pertandingan sepak bola," namun para pemain menyambut baik aksi tersebut dan berfoto bersama di belakangnya di tengah-tengah perayaan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa ada preseden serupa dari kedua belah pihak, namun semua indikasi mengarah pada sanksi finansial yang serupa dengan yang dijatuhkan dalam insiden serupa selama pertandingan persahabatan antara Argentina dan Slovenia, yang juga melibatkan pengibaran spanduk dengan pesan yang sama. Waktu sangat terbatas untuk menyelesaikan masalah di luar ranah olahraga ini, namun FIFA akan segera memulai prosesnya.