FIFA memblokir tiket final Piala Dunia milik seorang jurnalis setelah kritik tajam

Jurnalis sepak bola Filippo Ricci dari Gazzetta dello Sport memicu kontroversi baru seputar FIFA. Di X, ia mengungkapkan bahwa akreditasi untuk final Piala Dunia, yang semula telah disetujui, akhirnya dicabut.

Sabtu lalu, Gazzetta dello Sport menerbitkan artikel yang sangat kritis mengenai Piala Dunia yang diselenggarakan oleh FIFA. "Bencana global total," demikian judulnya. Dalam artikel tersebut, surat kabar olahraga berwarna merah muda itu merinci alasan mengapa turnamen final tersebut, menurut mereka, berakhir dengan kegagalan.

Gazzetta menyebut Piala Dunia ini terlalu panas, terlalu mahal, terlalu komersial, terlalu politis, dan terutama terlalu besar. Surat kabar Italia tersebut antara lain menyoroti bahwa harga tiketnya sangat tinggi. Untuk satu tiket final, harganya bahkan mencapai antara 10.000 hingga 2,3 juta dolar. Selain itu, surat kabar tersebut juga menyebut adanya campur tangan politik yang berlebihan. Sebagai contoh, disebutkan pencabutan skorsing terhadap Folarin Balogun.

Kritik terhadap turnamen tersebut tampaknya tidak diterima dengan baik oleh FIFA. Gazzetta dello Sport mengajukan lima permohonan akreditasi dan pada awalnya semuanya disetujui.

Namun, pada hari final, tiga di antaranya dicabut, termasuk akreditasi Ricci. “Sudah berakhir. Setelah 38 hari, 11 pertandingan langsung, dan 165 artikel, liputan Piala Dunia saya berakhir secara tiba-tiba dan tak terduga tepat sebelum final,” tulis jurnalis tersebut di X.

"Pagi ini saya masih memiliki tiket untuk final, ditambah akses ke zona campuran dan tempat parkir. Beberapa jam kemudian, semuanya dibatalkan." Ricci kemudian diberi tahu oleh FIFA bahwa hal itu disebabkan oleh kurangnya tempat yang tersedia, sementara media lain justru melihat permohonan mereka disetujui.

Jurnalis asal Italia itu melampirkan tangkapan layar dari email konfirmasi yang diterimanya ke dalam postingannya. Dari tangkapan layar tersebut terlihat jelas bahwa akreditasi tersebut tiba-tiba dicabut. Oleh karena itu, di Italia muncul dugaan hati-hati bahwa liputan kritis dari Gazzetta dello Sport turut berperan dalam pencabutan akreditasi tersebut.















