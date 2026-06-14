FIFA memberikan kompensasi kepada wasit Somalia, Artan, atas diskualifikasinya dari Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) akan memberikan kompensasi kepada wasit asal Somalia, Omar Abdulqadir Artan, atas pencoretannya dari Piala Dunia 2026, setelah pihak berwenang Amerika Serikat menolak memberinya izin masuk ke negara tersebut.

Artan (34 tahun) semula dijadwalkan menjadi wasit Somalia pertama yang berpartisipasi dalam Piala Dunia, setelah dipilih FIFA dalam daftar wasit resmi turnamen tersebut.

Artan tiba di Bandara Internasional Miami pada 8 Juni lalu, membawa visa masuk yang sah dan paspor diplomatik, namun otoritas imigrasi AS melarangnya masuk dengan alasan "masalah keamanan".

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Setelah berkonsultasi dengan pihak berwenang AS, FIFA mengumumkan bahwa Artan tidak akan bisa ikut serta dalam turnamen tersebut.

Namun, FIFA menegaskan akan membayar gaji Artan secara penuh untuk Piala Dunia (yang diperkirakan sekitar 100 ribu dolar termasuk bonus), sebagai penghargaan atas pemilihannya sebagai wasit, dan sebagai kompensasi atas keadaan yang menghalangi partisipasinya, menurut situs "talkSPORT".

Perlu dicatat bahwa Artan meraih penghargaan Wasit Terbaik Afrika tahun 2025. Ia telah ditunjuk oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) sebagai wasit untuk pertandingan Super Eropa, yang dijadwalkan antara Paris Saint-Germain dan Aston Villa pada 12 Agustus mendatang, sebagai bentuk kompensasi setelah ia dikecualikan dari Piala Dunia.