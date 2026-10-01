FIFA melarang penghormatan tertinggi untuk Lionel Messi (39)

FIFA menghalangi sebuah bentuk penghormatan khusus dari Argentina untuk Lionel Messi. Federasi Sepakbola Argentina ingin tidak lagi menggunakan nomor punggung 10 setelah penyerang berusia 39 tahun itu pensiun, tetapi regulasi badan sepakbola dunia membuat hal itu mustahil.

Messi pada 31 Agustus mengumumkan bahwa ia pensiun dari tim nasional, setelah menjalani karier internasional yang impresif selama lebih dari dua dekade. Penyerang Inter Miami itu akan resmi berpamitan dengan publik Argentina pada 6 Oktober dalam pertandingan persahabatan melawan Benin di Estadio Monumental, Buenos Aires.

Argentina kemudian ingin memensiunkan nomor punggung ikonik 10 secara permanen. Messi mencatatkan 207 caps dan mencetak 125 gol. Superstar itu memimpin negaranya ke final Piala Dunia 2026 untuk ketiga kalinya, tetapi kali ini Spanyol terlalu tangguh setelah menang 1-0.

Namun, aturan FIFA menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi bagi Argentina. Dalam putaran final turnamen internasional, nomor punggung 1 sampai 26 harus dialokasikan, sehingga tidak dimungkinkan untuk menghapus secara permanen nomor yang termasuk dalam rentang tersebut.

Liberia pernah menghadapi masalah yang sama di masa lalu. Negara itu telah menarik nomor punggung 14 sebagai bentuk penghormatan kepada George Weah, tetapi saat kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor tersebut tetap harus diberikan kepada Nicholas Andrews karena pedoman FIFA.

Pelatih Argentina Lionel Scaloni untuk sementara masih belum mengumumkan siapa yang akan mendapatkan nomor Messi. “Kami tidak wajib memberikannya untuk pertandingan-pertandingan mendatang, jadi kami tidak akan memberikannya kepada siapa pun sampai setelah pertandingan perpisahan Leo. Kami hanya belum memutuskan kepada siapa,” kata pelatih berusia 48 tahun itu.

Menurut ESPN Argentina, reporter Federico Bueno menyebut bahwa di balik layar sebenarnya sudah ditentukan siapa kandidat utama. “Jika Scaloni memperpanjang kontraknya sebagai pelatih tim nasional Argentina, maka Nico Paz akan menjadi nomor 10 yang baru. Itu sudah diputuskan secara internal,” ujar Bueno.

Paz yang berusia 22 tahun dianggap sebagai salah satu gelandang serang paling menjanjikan di dunia. Mantan gelandang Real Madrid itu, yang musim panas lalu hengkang secara permanen ke Como dengan nilai 60 juta euro dan memiliki klausul pembelian kembali senilai 80 juta euro dalam kontraknya, sejauh ini telah 11 kali membela Argentina dan mencetak satu gol.