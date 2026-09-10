Dalam tanggapan yang tegas dan lugas, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) secara mutlak membantah adanya kesepakatan atau janji apa pun kepada Maroko untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, sehingga mengakhiri kontroversi yang dipicu oleh Fouzi Lekjaa dan memunculkan lebih banyak keraguan seputar penggunaan berkas Piala Dunia sebagai kartu dalam perebutan kekuasaan di dalam tubuh FIFA.

Bantahan resmi itu muncul setelah pernyataan mengejutkan yang dilontarkan oleh seorang pejabat sepak bola Maroko senior, yang menegaskan bahwa pertandingan terpenting dalam turnamen empat tahun mendatang akan digelar di atas lapangan Stadion Hassan II Besar di Casablanca, yang masih dalam tahap pembangunan.

Pernyataan berbau kampanye yang membingungkan FIFA

Menurut yang diungkap surat kabar Spanyol "Marca" yang mengutip juru bicara resmi FIFA, tanggapan tersebut singkat dan tegas: "Sebagaimana telah diumumkan pada 5 Agustus 2026, FIFA akan mengambil keputusan pada waktu yang tepat".

Pemilik pernyataan itu adalah Fouzi Lekjaa, salah satu tokoh paling menonjol dalam sepak bola Maroko yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, yang menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah acara kampanye Partai Keaslian dan Modernitas (PAM) beraliran liberal yang tengah menjalankan kampanye pemilihannya hari ini.

Pernyataan Lekjaa bukanlah yang pertama, karena tepat sebulan sebelumnya, pada 5 Agustus, surat kabar Inggris "The Times" menerbitkan laporan mengejutkan yang menyebutkan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino menawarkan Maroko untuk menjadi tuan rumah final sebagai imbalan atas dukungannya, yang saat itu mendorong FIFA menanggapi dengan kalimat yang sama: "Tidak benar dan menyesatkan untuk mengklaim bahwa Presiden FIFA memberikan janji apa pun mengenai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2030".

Dan hari ini, hanya sebulan setelahnya, FIFA mendapati dirinya terpaksa mengulangi tanggapan yang sama secara harfiah terhadap orang yang sama.

Perebutan pengaruh mendominasi Piala Dunia

Kekacauan ini mengungkap besarnya krisis internal yang mengguncang FIFA, akibat proyeknya yang kontroversial untuk menjual sebagian pendapatan Piala Dunia mendatang kepada investor swasta, proyek yang pada akhirnya dibatalkan di hadapan penentangan sengit dari federasi-federasi Eropa dan Asia.

Surat kabar "The Times" saat itu menafsirkan upaya pendekatan FIFA terhadap Maroko sebagai bagian dari pertempuran mempertahankan kekuasaan dan meraih suara benua Afrika menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan berlangsung di Rabat.

Perlu diingat bahwa turnamen Piala Dunia 2030 akan digelar di 6 negara untuk pertama kalinya dalam sejarah, di mana Spanyol, Portugal, dan Maroko akan menjadi tuan rumah sebagian besar pertandingan, sementara Uruguay, Argentina, dan Paraguay akan menyelenggarakan tiga pertandingan pembuka sebagai penghormatan atas seabad Piala Dunia pertama tahun 1930 di Montevideo.

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Hingga saat ini, FIFA belum secara resmi mengumumkan pembagian stadion di antara tiga negara tuan rumah utama, sehingga identitas stadion pertandingan final masih belum diketahui, dan semua yang dikatakan hanyalah janji-janji kampanye yang terlalu dini.