FIFA 23: Kapan Rilis, Harga, Konsol, Fitur Baru & Bagaimana Cara Beli

FIFA edisi teranyar akan segera hadir. GOAL akan menyajikan segala yang perlu Anda tahu soal FIFA 23

Video gim FIFA seri selanjutnya - FIFA 23 - sebentar lagi bisa ditemui di toko-toko terdekat, dan gamers seantero bumi sudah tak sabar ingin segera merumput lewat jempol mereka.

Ini akan menjadi kolaborasi terakhir antara EA Sports dan FIFA, karena keduanya bakal pecah kongsi setelah tiga dekade bekerja sama.

FIFA 23 menjanjikan banyak hal dan fans bakal berharap seri terbaru ini menjadi seri terbaik yang pernah ada. GOAL akan menyajikan segala rincian terkait FIFA 23, termasuk kapan rilis, berapa harganya, cara belinya, serta bisa dimainkan di konsol apa, dan masih banyak lagi.

Kapan FIFA 23 dirilis?

Masih ada beberapa bulan sebelum FIFA 23 dirilis. EA Sports memang belum memberikan informasi resmi terkait tanggal peluncurannya, tetapi kita bisa menebak kapan FIFA 23 dirilis dengan menilik waktu peluncuran seri-seri sebelumnya.

FIFA 22 dulu dirilis pada Jumat, 1 Oktober 2021. Jika EA Sports tetap merilis gim sepakbola terbaru mereka di hari Jumat terakhir September, maka kita bisa menebak FIFA 23 akan dirilis pada 30 September 2022.

Berapa harga FIFA 23?

EA Sports belum merilis berapa harga FIFA 23. Namun untuk edisi standar, harganya diduga sekitar £59,99 di Inggris, $59,99 di Amerika Serikat, Rp849.000 / Rp1.000.900 untuk versi konsol di Indonesia, dengan versi PC seharga Rp659.000.

Pelanggan EA Play mungkin bisa mendapatkan keuntungan diskon 10 persen jika melakukan pre-order atau pra-pesan.

Versi spesial, yang biasa disebut Ultimate Edition, akan lebih mahal daripada edisi standar dan bisa mencapai Rp1.409.000 atau Rp999.000 untuk rilisan PC.

Di konsol apa FIFA 23 akan dirilis?

FIFA 23 akan dirilis di konsol-konsol next-gen yakni PlayStation 5 dan Xbox Series X/S, serta di Windows (PC), PlayStation 4, dan Xbox One.

FIFA 23 juga akan dirilis di Nintendo Switch dan Google Stadia.

🚨OFFICIAL Fifa 23 Ultimate Edition Pre-Order Bonuses:



- 1 Untradeable Fifa World Cup Fut Heroes player (November 11th) - Only if you pre-order it before August 21st



- 3 Days early access (Play from September 27th)

- One Untradeable Ones to Watch player (from September 30) — Fut Sheriff (@FutSheriff) July 8, 2022

Apa fitur baru yang bakal dimiliki FIFA 23?

Crossplay di FIFA 23

Meski EA Sports secara resmi belum banyak merilis informasi terkait FIFA 23, kami menduga cross-play akhirnya akan hadir untuk pertama kalinya.

Sebagai catatan, cross-play adalah fitur yang memungkinkan gamer untuk bermain bersama/melawan gamer lain yang menggunakan konsol berbeda.

Sebelumnya sudah ada uji coba cross-play di FIFA 22 di konsol next-gen seperti PS5, Xbox Series X/S, dan Stadia. Jika benar akhirnya hadir FIFA 23, maka ia akan menyatukan semua pemain antar platform.

Game Modes

EA Sports mestinya tak akan terlalu banyak mengutak-atik game modes, dengan kuartet yang biasa hadir akan kembali di FIFA 23 yakni Ultimate Team, Career Mode, Pro Clubs, dan Volta.

Selain itu, mengingat ini tahun Piala Dunia, mode Piala Dunia menampilkan turnamen pria dan wanita akan dimasukkan.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Kami berkomitmen memastikan FIFA yang selanjutnya menjadi yang terbaik yang pernah ada, dengan fitur, game modes, konten Piala Dunia, klub, liga, kompetisi, dan pemain yang lebih banyak dibandingkan FIFA-FIFA sebelumnya," ucap FIFA dalam sebuah pernyataan.

Bagaimana cara pre-order atau beli FIFA 23?

Tanggal resmi untuk pre-order FIFA 23 belum dirilis. Namun, jika mengacu pada FIFA 22, FIFA 23 seharusnya bisa mulai pre-order mulai Minggu depan, tepatnya 17 Juli 2022.

Seperti seri-seri sebelumnya, gamers yang melakukan pre-order mungkin akan mendapatkan akses awal atau early access FIFA 23, sehingga bisa memainkannya mulai Senin 26 September 2022.