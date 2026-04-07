Fertz: Kita harus percaya pada Slott... dan saya tidak sependapat dengan Van Dijk

Florian Wirtz, gelandang tengah Liverpool, berbicara mengenai tantangan yang menanti timnya saat menghadapi juara bertahan Paris Saint-Germain, besok Rabu, pada leg pertama perempat final Liga Champions, di tengah performa yang kurang memuaskan yang ditunjukkan The Reds musim ini.

Fritz membuka konferensi pers khusus pertandingan yang diadakan hari ini, Selasa, dengan berbicara tentang penilaiannya terhadap musim ini: "Tentu saja kami mengharapkan musim yang lebih baik. Kami memiliki target yang jelas, dan tim ini memenangkan liga musim lalu, jadi mempertahankan gelar adalah target kami musim ini juga. Namun, kami masih berada di Liga Champions, dan masih ada yang bisa kami perebutkan, selain memastikan kualifikasi untuk turnamen musim depan. Segalanya tidak berjalan persis seperti yang kami harapkan, tetapi masih banyak hal yang harus kami perjuangkan."

Mengenai nilai Liga Champions: "Ini kompetisi yang sangat besar, dan pertandingan Liga Champions selalu istimewa. Jadi kami berusaha menikmatinya dan mencapai sejauh mungkin. Kami berharap bisa melewati babak ini, dan kami tahu betapa sulitnya karena tim-tim terbaik dunia bermain di sini. Bagus untuk menghadapi klub-klub ini agar kami tahu di mana posisi kami saat ini."

Tentang alasan keunggulan Liverpool di Liga Champions dibandingkan liga domestik: "Saya rasa kami telah menampilkan pertandingan yang bagus di liga, namun hasilnya mungkin menunjukkan betapa sulitnya Premier League; ini adalah liga yang kuat di mana tim mana pun bisa mengalahkan yang lain. Malam-malam di Liga Champions selalu sedikit berbeda, karena Anda menghadapi klub-klub dari negara yang berbeda dengan gaya bermain yang beragam. Hingga saat ini kami menikmati perjalanan ini, dan kami menantikan untuk menghadapi Paris Saint-Germain besok."

Menanggapi pernyataan Van Dijk bahwa Liverpool "menyerah" di hadapan Manchester City: "Saya tidak tahu bahwa Virgil mengatakan itu. Secara pribadi, saya tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan itu karena kami berusaha menciptakan peluang dan mengubah jalannya pertandingan. Tentu saja, ketika waktu berjalan dan mencapai menit ke-80 sementara kami tertinggal 3-0, secara mental sulit untuk terus berlari dan berusaha dengan intensitas yang sama. Kami berusaha memberikan yang terbaik bahkan saat skor 3-0 dan 4-0, dan saya rasa kami mendapat beberapa peluang saat itu. Kekalahan 4-0 dari City bukanlah standar kami, kami ingin lolos, dan tahun depan kami ingin menjadi lebih baik."

Mengenai rasa tanggung jawabnya untuk menampilkan performa yang kuat besok: "Ya, tentu saja. Inilah pertandingan yang diinginkan setiap pemain, dan inilah yang saya impikan saat bergabung dengan klub ini. Jadi, kami akan berusaha memberikan segalanya untuk menampilkan pertandingan yang bagus besok, serta pekan depan di Anfield. Sebagai pemain, Anda selalu ingin terlibat dalam momen-momen seperti ini dan memastikan lolos dari babak ini."

Adapun mengenai kemampuan tim untuk bersaing di pertandingan besar: "Kami telah menunjukkan musim ini bahwa kami bagus di pertandingan besar, terutama di Liga Champions. Babak sebelumnya melawan Galatasaray tidak mudah, mereka adalah tim yang bagus. Kami percaya pada diri kami sendiri, kami memiliki skuad yang bagus dengan karakter yang kuat, pemain-pemain hebat, dan pelatih yang baik yang berusaha mempersiapkan kami untuk pertandingan dengan sebaik-baiknya. Fakta bahwa leg kedua akan dimainkan di kandang kami mungkin menjadi keuntungan, jadi kami akan berusaha meraih hasil bagus yang membuka jalan bagi kami di Anfield."

Dia menutup pembicaraan tentang kepercayaan para pemain kepada pelatih Arne Slot: "Ya, tentu saja. Kami percaya pada pelatih, dan tim harus percaya padanya karena dia berhasil meraih gelar liga musim lalu. Kami telah menampilkan banyak pertandingan bagus musim ini, kami berharap hasilnya lebih baik, tapi itulah kenyataannya sekarang dan kami masih memiliki target yang harus diperjuangkan. Yang bisa saya katakan adalah kami percaya pada pelatih dan akan berusaha sekuat tenaga besok."



















