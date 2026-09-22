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Ferran Torres bermimpi membawa bintang Barcelona ke Paris Saint-Germain

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F. Torres
Pedri
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teman terdekatnya

Ferran Torres tidak butuh waktu lama untuk meninggalkan jejaknya di Paris Saint-Germain, namun meski memulai dengan sempurna bersama klub barunya, masih ada satu orang yang sangat ia rindukan sejak kepergiannya dari Barcelona.

Penyerang asal Spanyol itu bergabung dengan Paris Saint-Germain pada musim panas ini setelah datang dari Barcelona, dan dengan cepat beradaptasi dengan suasana barunya, mencetak tujuh gol dalam enam pertandingan di bawah asuhan Luis Enrique, yang menaruh kepercayaan besar pada kemampuannya.

Dalam penampilannya di program "El Hormiguero", Torres yang berusia 26 tahun berbicara tentang kehidupan barunya di Paris, dan mengungkapkan apa yang paling ia rindukan sejak meninggalkan Barcelona.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Penyerang asal Spanyol itu menegaskan bahwa mantan rekan setimnya adalah salah satu pemain yang secara alami akan menemukan tempat bagi mereka di Paris, sebelum ia mengungkapkan sosok yang ia harap bisa dibawa serta bersamanya.

Torres berkata sambil tersenyum dalam pernyataan yang dikutip oleh situs Prancis "Foot Mercato": "Satu-satunya orang yang tidak bisa saya bawa serta adalah Pedri. Saya sangat merindukannya."

Torres dan Pedri terikat oleh persahabatan yang kuat sejak masa kebersamaan mereka di Barcelona, dan keduanya juga bernaung di bawah agen pemain yang sama, yang mencerminkan betapa kuatnya hubungan yang terjalin antara keduanya.

Meski Torres memulai dengan kuat dalam petualangannya di Paris, tampaknya ketiadaan Pedri menjadi satu-satunya pengecualian dalam kepindahannya ke babak baru kariernya, setelah ia dituntut untuk melanjutkan petualangannya bersama Paris Saint-Germain jauh dari salah satu sahabat terdekatnya.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

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