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Rio Ferdinand, mantan bek Timnas Inggris dan Manchester United, berbicara tentang potensi besar yang dimiliki bintang Real Madrid, Jude Bellingham, serta masa depannya bersama Los Blancos. Ia juga menyoroti imbalan besar yang menanti sang pemain jika memutuskan bertahan di skuad tersebut dalam beberapa tahun ke depan.

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Ferdinand, yang kini berusia 48 tahun, mengatakan dalam podcast miliknya, seperti dilansir media Spanyol "Marca": " Jika Jude Bellingham bertahan di Madrid , ia akan menjadi kapten Real Madrid. Jika ia memutuskan untuk bertahan, ia akan mengenakan ban kapten di klub tersebut."

Mantan bek Inggris yang sepanjang kariernya pernah membela West Ham, Bournemouth, Leeds United, Manchester United, dan Queens Park Rangers itu memuji kemampuan Bellingham. Ia menegaskan bahwa Bellingham adalah pemain istimewa yang menguasai berbagai aspek sepak bola.

"Bellingham adalah pemain yang luar biasa. Ia mendapat nilai 8 atau lebih di setiap aspek permainan. Ia mampu lolos dari tekanan di area mana pun di lapangan, punya kekuatan untuk membawa bola ke depan, sekaligus mampu turun ke belakang untuk merebut kembali penguasaan bola, memenangi bola, menghadang lawan, dan menekan mereka," tambahnya.

"Selain itu, ia punya kemampuan mencetak gol dan bersinar di momen-momen krusial. Level permainan yang ia tunjukkan bersama Timnas Inggris membuat saya bertanya-tanya apakah kita pernah melihat pemain yang tampil di level seperti ini sebelumnya bersama timnas," lanjutnya.

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Ferdinand juga menyinggung pengaruh Bellingham dalam kemenangan Inggris atas Spanyol dengan skor 3-2 di Madrid beberapa hari lalu dalam ajang UEFA Nations League. Dengan gaya sarkastis, ia menggambarkan besarnya perhatian media dan komersial yang didapat sang pemain, selain penampilan gemilangnya di lapangan.

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"Pertandingan dimulai, dan Jude seolah berkata: Maaf, bisakah perhatian kembali difokuskan kepada saya? Sorotan harus kembali kepada saya. Karena sekarang saya menjadi model untuk banyak merek," ujarnya.

Mantan bintang Manchester United itu menegaskan bahwa banyak perusahaan dan merek berlomba-lomba untuk bekerja sama dengan Bellingham, tetapi sang pemain tetap mampu menampilkan performa apik di atas lapangan hijau.

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"Semua merek menginginkan Bellingham, tetapi Jude tetap bersinar di lapangan. Terkadang, ketika melihat seorang pemain mulai melakukan aktivitas di luar sepak bola, orang langsung menganggap ia kehilangan fokus dan level permainannya yang dulu. Namun, anak muda ini terus berkembang dan menjadi lebih baik. Arti pentingnya bagi Timnas Inggris tidak bisa diukur," jelasnya.

Ferdinand menutup pernyataannya dengan memuji penampilan Bellingham bersama tim nasional negaranya . Menurutnya, level permainan Bellingham di kancah internasional sudah melampaui apa yang ditunjukkan sejumlah legenda sepak bola Inggris, seperti Paul Scholes, Frank Lampard, dan Steven Gerrard.

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Sebagai catatan, Bellingham telah tampil dalam 16 pertandingan bersama Real Madrid di semua kompetisi musim ini, dengan torehan 5 gol dan 4 assist.

Real Madrid saat ini menempati peringkat kedua klasemen LaLiga dengan koleksi 30 poin, terpaut 3 poin dari Barcelona yang berada di puncak. Los Blancos bersiap menjamu Celta Vigo pada Sabtu mendatang dalam lanjutan pekan ke-13 LaLiga.