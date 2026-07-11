Federasi Sepak Bola Jerman mengeluarkan pernyataan mengenai negosiasi Klopp

Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) mengumumkan hari ini, Sabtu, bahwa mereka telah menyelesaikan putaran pertama negosiasi dengan pelatih Jürgen Klopp di New York, untuk menggantikan Julian Nagelsmann.

Para pejabat Federasi Sepak Bola Jerman berada di New York untuk melakukan pembicaraan dengan Klopp, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Sepak Bola Global di Red Bull Group, serta bertindak sebagai analis untuk saluran televisi Jerman Magenta TV selama Piala Dunia berlangsung.

Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Jerman telah menegaskan bahwa Klopp adalah pilihan utama mereka untuk menggantikan Nagelsmann, yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah Jerman tersingkir dari Piala Dunia oleh Paraguay.

Kantor Berita Reuters mempublikasikan pernyataan Federasi Sepak Bola Jerman, yang menjelaskan, “Ketua Federasi Sepak Bola Jerman Bernd Neuendorf dan Wakil Ketua Hans-Joachim Watzke mengadakan pertemuan awal yang komprehensif dengan Klopp kemarin di New York, untuk membahas kemungkinan dirinya menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional.”

Pernyataan tersebut menambahkan, “Selama pertemuan yang konstruktif ini, telah tercapai kesepahaman mengenai poin-poin utama dari kontrak yang mungkin akan disepakati.”

Lanjutnya, “Negosiasi akan berlanjut selama minggu depan, dan kedua belah pihak yakin pembicaraan ini dapat diselesaikan dengan sukses, asalkan tercapai kesepakatan dengan pihak tempat Klopp bekerja saat ini, yaitu Red Bull Group.”

Klopp dianggap sebagai pilihan paling populer di kalangan penggemar Jerman, namun ia memicu kontroversi selama Piala Dunia, setelah ia menyiratkan bahwa hari-hari Nagelsmann sebagai pelatih kepala mungkin sudah terhitung, sebelum akhirnya ia meminta maaf atas pernyataan tersebut.