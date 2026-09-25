Belum sampai hitungan jam sejak meledaknya skandal keuangan terbesar dalam sejarah Liga Inggris, dampaknya sudah mulai mengguncang kamp timnas Norwegia, dan korban pertamanya adalah sang bintang Erling Haaland.

Dalam langkah mengejutkan yang mengungkap besarnya kekhawatiran di dalam Federasi Sepak Bola Norwegia, federasi memutuskan untuk membatalkan konferensi pers yang sedianya dijadwalkan untuk Haaland pada Sabtu besok, dalam upaya nyata untuk melindunginya dari derasnya pertanyaan-pertanyaan memalukan seputar nasib klubnya, Manchester City.





Surat kabar "The Athletic" telah meledakkan bom itu pada Jumat sore, mengungkap bahwa sebuah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas 114 dakwaan dari total 115 dakwaan yang terkait dengan pelanggaran sistematis terhadap aturan Financial Fair Play sepanjang periode 2009 hingga 2018, sebuah putusan yang digambarkan oleh komentator olahraga di saluran TV2, Mina Finstad Berg, sebagai "akan menjadi gempa bumi jika benar mereka dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan kecuali satu".

Sebuah pesan dan kebalikannya dalam hitungan jam

Menurut yang diketahui saluran TV2 Norwegia, federasi Norwegia kini berusaha dengan segala cara untuk melindungi Haaland dari pertanyaan apa pun mengenai topik pelik ini.

Pada awal hari Jumat, direktur media federasi, Morten Skjønsberg, mengirimkan pesan resmi kepada media yang menegaskan bahwa Erling Haaland dan pelatih timnas Ståle Solbakken akan menggelar konferensi pers bersama pada hari Sabtu.

Namun pada Jumat malam, segalanya berbalik, dan datanglah pesan tandingan yang singkat dari federasi yang berbunyi: "Kami melakukan penyesuaian pada konferensi pers yang dijadwalkan besok, akan hadir Solbakken, Ørsnes, dan Sildrup di lantai dasar".

Nama Haaland ditarik sepenuhnya dari daftar, dan digantikan oleh dua rekan lainnya, yaitu Ørsnes dan Sildrup, sebagai tanda jelas bahwa instruksi telah dikeluarkan untuk menjauhkan sang bintang dari media hingga situasi menjadi jelas.

Keputusan ini datang di saat Manchester City menegaskan bahwa mereka akan mengajukan banding atas putusan tersebut, dan bahwa prosedurnya masih berlangsung, tetapi federasi Norwegia lebih memilih untuk tidak mengambil risiko dengan menempatkan penyerang utamanya berhadapan langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang saat ini tidak ia miliki jawabannya.











