



Federasi Norwegia memutuskan untuk mengambil langkah eskalasi dalam kasus penangguhan larangan bermain Folarin Balogun, pemain Amerika Serikat, setelah kartu merahnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, turun tangan untuk mencabut larangan bermain terhadap sang pemain dan memberinya kesempatan tampil melawan Belgia di babak 16 besar, dalam sebuah insiden yang memicu kemarahan besar terhadap Gianni Infantino, Presiden FIFA.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "The Times", Presiden Federasi Norwegia, Lise Klaveness, mengumumkan bahwa federasi akan membawa masalah ini ke Komite Etik FIFA untuk menyoroti campur tangan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, yang secara pribadi menghubungi Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional, untuk mendapatkan keputusan pembatalan larangan bermain terhadap penyerang Amerika tersebut selama Piala Dunia.

Lise Klaveness memandang bahwa keputusan ini menciptakan preseden yang berbahaya, dan ia menyatakan: "Ketika sebuah aturan seperti ini dimanipulasi, maka Anda tergelincir di lereng licin yang mengancam seluruh permainan".

Ia juga menyerukan kepada Gianni Infantino untuk mengakui bahwa "ini adalah sebuah kesalahan".

Menurut perkembangan terbaru, Mohammed Al-Kamali, Ketua Komite Disiplin FIFA, telah mencabut larangan bermain terhadap Balogun. Pengaduan dari Federasi Sepak Bola Norwegia diperkirakan akan digabungkan ke dalam gugatan hukum sebelumnya yang diajukan terhadap FIFA.