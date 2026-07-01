Federasi Jerman menanggapi penggerebekan polisi: Kami adalah saksi, bukan tersangka

Belum lama tim nasional Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah dikalahkan Paraguay 3-4 melalui adu penalti usai imbang 1-1, Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) pun kembali berada di tengah badai kontroversi, kali ini di dalam kantornya sendiri.

Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) akhirnya angkat bicara setelah penggeledahan yang menimpa kantor pusatnya pada hari Rabu, menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa penggeledahan tersebut tidak ditujukan kepada DFB sebagai organisasi.

DFB menyatakan: “Penyelidikan ini tidak berkaitan dengan Federasi Sepak Bola Jerman sebagai organisasi, maupun dengan karyawan atau pejabatnya... DFB hanya terlibat dalam proses ini sebagai saksi, dan telah berjanji untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang.”

Pernyataan DFB tersebut muncul beberapa jam setelah penyidik Jerman melakukan penggeledahan besar-besaran yang mencakup markas DFB dan sejumlah kantor administrasi kota, sebagai bagian dari penyelidikan terkait dugaan pelanggaran dalam pendistribusian tiket dan paket keramahtamahan selama Kejuaraan Eropa 2024.

Penyelidikan yang diungkap oleh surat kabar Jerman “Bild” ini meluas hingga mencakup beberapa kota, dan berpusat pada dugaan alokasi ribuan tiket serta undangan menginap di hotel secara ilegal kepada tamu-tamu istimewa sebelum dimulainya Euro 2024.

Penyelidikan ini melibatkan seorang warga negara Jerman dan seorang warga negara Prancis, termasuk seorang mantan pegawai pemerintah kota di Gelsenkirchen, yang diduga menerima tiket serta fasilitas perjalanan dan penginapan di hotel senilai 2.400 euro.

Sebuah pernyataan bersama dari Kejaksaan Umum di Bochum dan Biro Investigasi Kriminal Negara Bagian North Rhine-Westphalia menegaskan bahwa penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi untuk menyelidiki “fasilitas yang tidak sah, termasuk kehadiran dalam pertandingan sepak bola internasional”.

Dengan sikap tegas, Herbert Roll, Menteri Dalam Negeri Negara Bagian North Rhine-Westphalia, menekankan bahwa “tiket sepak bola bukanlah bagian dari gaji, dan siapa pun di sektor publik yang meminta suap akan kami kunjungi.”

Ia menambahkan: “Acara-acara besar, seperti Kejuaraan Eropa, bergantung pada kepercayaan publik terhadap olahraga dan otoritas yang menyelenggarakannya. Kami tidak akan membiarkan kepercayaan ini dirusak hanya karena beberapa undangan dan tiket.”

Hingga saat ini, Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) tetap bungkam dan belum mengeluarkan komentar apa pun mengenai insiden tersebut, sementara jaksa penuntut umum di Bochum enggan mengungkapkan rincian lebih lanjut.

Perkembangan ini menempatkan sepak bola Jerman di tengah pekan yang penuh gejolak, karena skandal tiket ini bertepatan dengan kemarahan publik yang semakin memuncak setelah tersingkirnya timnas Jerman secara mengejutkan dari Piala Dunia oleh Paraguay, yang semakin diperparah oleh pernyataan Kanselir Friedrich Merz yang tetap mendukung timnas meskipun mengalami kekalahan.

Surat kabar Jerman “Bild” melaporkan bahwa penyelidikan tersebut melibatkan seorang warga negara Jerman dan seorang warga negara Prancis, serta berkaitan dengan undangan menginap di hotel dan ribuan tiket yang diduga dialokasikan secara ilegal kepada tamu-tamu istimewa sebelum dimulainya turnamen yang diselenggarakan di sepuluh kota di Jerman.

Menurut surat kabar tersebut, salah satu tersangka adalah mantan pegawai pemerintah kota di Gelsenkirchen, salah satu kota tuan rumah, yang diduga menerima tiket serta fasilitas perjalanan dan penginapan di hotel senilai 2.400 euro, atau setara dengan 2.736 dolar AS.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa kantor pusatnya telah digeledah, dengan menjelaskan: “Penyelidikan ini tidak berkaitan dengan DFB sebagai organisasi, maupun dengan pegawai atau pejabatnya. DFB hanya terlibat dalam proses ini sebagai saksi, dan telah berjanji untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang.”

Dengan nada tegas, Herbert Roll, Menteri Dalam Negeri Negara Bagian North Rhine-Westphalia, berkomentar: “Tiket sepak bola bukanlah bagian dari gaji; siapa pun di sektor publik yang meminta suap akan kami kunjungi.”

Ia menambahkan: “Acara-acara besar, seperti Kejuaraan Eropa, bergantung pada kepercayaan publik terhadap olahraga dan pihak berwenang yang menyelenggarakannya. Kami tidak akan membiarkan kepercayaan ini dirusak hanya karena beberapa undangan dan tiket.”

Hingga saat ini, belum ada komentar dari Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) mengenai insiden tersebut, sementara jaksa penuntut umum di Bochum juga enggan memberikan rincian lebih lanjut.

Perkembangan ini terjadi pada saat yang sensitif bagi sepak bola Jerman, yang sedang mengalami pekan yang penuh gejolak setelah tim nasionalnya tersingkir secara mengejutkan dari Piala Dunia oleh Paraguay—hal yang memicu kemarahan publik yang semakin memuncak akibat pernyataan Kanselir Friedrich Merz yang memuji tim nasional tersebut meskipun mengalami kekalahan.