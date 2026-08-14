Menurut laporan kicker, pertama-tama ada satu pertanyaan krusial yang harus dijawab sebelum dewan pengawas juara rekor Jerman itu bisa memberi lampu hijau kepada Eberl dan Freund. Disebutkan bahwa perbedaan di antara keduanya masih belum sepenuhnya mereda, yang sebelumnya sudah diberitakan majalah tersebut pada April. Saat itu, antara lain sempat muncul istilah "pernikahan paksa".

Sport Bild baru-baru ini melaporkan, bahwa Eberl berada tepat di ambang perpanjangan kontrak. Kontrak kerja baru hingga 2029 sedang dibahas.

Sementara itu, untuk Freund, yang kontraknya saat ini juga masih berlaku hingga 2027, keputusan masih belum diambil. Keputusan itu bukan berada di tangan badan berpengaruh yang dipimpin presiden kehormatan Uli Hoeneß, melainkan dewan direksi. Namun secara umum, ada kepuasan besar terhadap kerja sosok asal Austria tersebut.

Proses itu rencananya akan disahkan secara resmi dalam rapat dewan pengawas pada 25 Agustus. Namun, dugaan ketidakharmonisan antara Freund dan Eberl disebut membelah jajaran pimpinan Bayern Munchen ke dalam kubu-kubu yang berbeda. Menurut kicker, FC Bayern menyadari bahwa "gejolak dalam konstelasi ini sama sekali tidak bisa dikesampingkan".

Diduga berselisih dengan Max Eberl: Bagaimana reaksi Christoph Freund terhadap rumor itu?

Karena itu, Freund kemungkinan masih harus sedikit bersabar, spekulasi kicker. Pria 49 tahun itu sendiri sudah membantah laporan sensitif soal hubungannya yang diduga tegang dengan Eberl hanya beberapa hari kemudian. "Itu juga membuat saya heran," katanya dalam konferensi pers, lalu menegaskan: "Menyenangkan bisa bekerja bersama. Yang penting adalah bagaimana semuanya berjalan secara internal, dan dalam hal itu semuanya berjalan sangat, sangat baik."

Dalam beberapa bulan terakhir, telah terjadi perubahan terkait masa depan Eberl, yang mengambil alih posisi Hasan Salihamidzic pada Maret 2025. Di sela-sela final DFB-Pokal pada Mei, Hoeneß dalam wawancara dengan Spiegel masih menyebut peluangnya untuk bertahan sebagai "60:40". Saat pemusatan latihan di Rottach-Egern, ia kemudian menyebutnya menjadi "100" persen. Presiden klub Herbert Hainer juga belum lama ini menyampaikan komentar positif terkait hal tersebut.

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FC Bayern Munchen: Apa yang menjadi tanggung jawab Christoph Freund?

Seperti dilaporkan Sport Bild , kepercayaan yang baru didapat itu terutama berasal dari penampilan Eberl dalam beberapa pekan terakhir. Pria 52 tahun itu disebut semakin aktif mendekat kepada Hoeneß dan anggota dewan pengawas Karl-Heinz Rummenigge. Sebelumnya, kedua tokoh besar klub itu disebut merindukan komunikasi rutin.

Selain itu, juga dicatat secara positif bahwa Eberl telah melakukan pekerjaan awal yang baik menjelang perekrutan Ismael Saibari (55 juta euro dari PSV Eindhoven) dan Nathaniel Brown (50 juta euro plus bonus dari Eintracht Frankfurt). Kedua transfer itu disebut tidak pernah berada dalam bahaya pada titik mana pun.

Sementara itu, di luar perencanaan skuad, Freund juga memegang peran yang kian penting terutama dalam pembinaan pemain muda. Pengintegrasian talenta-talenta kampus ke tim profesional itu paling terasa pada musim yang baru berlalu, ketika banyak pemain muda menjalani debut mereka di bawah pelatih Vincent Kompany.



