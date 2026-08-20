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FC Bayern, rumor: Kecurigaan mata-mata seputar Nils Schmadtke

Di tengah rumor mengenai kemungkinan perpisahan dengan kepala pencari bakat Nils Schmadtke, Sport1 menyebutkan dugaan latar belakang lainnya.

Menurut laporan tersebut, para petinggi juara rekor Jerman itu menilai Schmadtke bertanggung jawab atas terus bocornya rencana personalia klub ke publik. Kecurigaan adanya mata-mata itu kini bisa membuat Schmadtke kehilangan pekerjaannya.

Di sela laga uji coba melawan 1. FC Heidenheim (4:2), Max Eberl masih membantah kabar soal perpisahan tersebut. "Saya tidak bisa mengonfirmasinya. Kontrak Nils masih tersisa satu tahun, sama seperti saya," kata anggota dewan olahraga itu. Sebelumnya, TZ melaporkan bahwa FC Bayern ingin berpisah dengan Schmadtke dan menggantikannya dengan Christopher Vivell.

Schmadtke pindah ke Munchen pada 2024 atas dorongan Eberl, dan keduanya sudah saling mengenal baik dari masa bersama di Borussia Mönchengladbach. Namun, laporan itu hanya menyebut bahwa gaya kepemimpinannya tidak diterima dengan baik secara internal. Beberapa pemandu bakat juga disebut telah meninggalkan klub karena alasan itu. Kabarnya, perpisahan dengan Schmadtke bahkan menjadi salah satu syarat untuk perpanjangan kontrak Eberl melampaui 2027.

"Soal seseorang, kita selalu bisa membicarakan kualitas kerjanya," tegas Eberl, lalu melanjutkan: "Tetapi yang sedang terjadi di sini sekarang, seluruh gelombang yang muncul ini - sejujurnya menurut saya sudah terlalu berlebihan. Kita tetap harus mempertimbangkan bahwa kita sedang berbicara tentang manusia. Entah dia melanjutkan di Bayern atau tidak: Kita tidak seharusnya mencemarkan nama orang. Menurut saya, apa yang ditulis tentang Nils Schmadtke saat ini sudah a touch too much."

Vivell saat ini masih terikat kontrak sebagai kepala pencari bakat Manchester United hingga 2027. Sebelumnya, dia menjabat sebagai direktur teknis FC Chelsea. Di Bundesliga, dia juga pernah aktif di RB Leipzig dan TSG Hoffenheim.

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FC Bayern, berita: Max Eberl menuntut Ballon d'Or untuk Harry Kane

Setelah penyerahan Sepatu Emas pada Rabu, ketika Harry Kane menerima trofi bergengsi tersebut sebagai pencetak gol terbaik Eropa, anggota dewan olahraga Max Eberl melantunkan pujian untuk striker andalan FC Bayern Munchen itu - dan juga menuntut Ballon d'Or untuknya.

"Tentu saja Harry Kane direkrut sebagai pencetak gol - dan tentu saja utamanya karena gol-gol yang sudah dia cetak di Tottenham. Gol-gol itu juga diharapkan hadir di sini - dan dia melakukannya," kata Eberl di sela seremoni di museum Allianz Arena. Sejak kedatangannya, Kane "benar-benar memberikan sesuatu yang luar biasa. Sering ditekankan betapa penting dirinya. Bukan hanya di dalam kotak penalti, tetapi dia juga pemain yang berada di banyak area lain di lapangan. Dia memimpin. Bagi saya, dia adalah role model tentang seperti apa seorang pesepakbola seharusnya".

Kane disebut "haus akan kesuksesan, meski dia sudah berada di usia tertentu" dan berkorban demi tim. "Dan itu juga di luar lapangan," tambah Eberl sambil mengingat sebuah momen setelah kekalahan 1:4 dari FC Barcelona pada Oktober 2024. Saat itu, pelatih Vincent Kompany meminta para pemain mengatakan sesuatu soal kekalahan telak tersebut. "Lalu seorang Harry Kane berdiri - dan mengatakan apa yang dia pikirkan! Dia tidak menyerang siapa pun, melainkan langsung menyampaikan inti dari apa yang saat itu diperlukan bagi kami di musim tersebut. Itu sangat mengesankan saya. Dia menjalani itu setiap hari. Karena itu, bagi saya sebenarnya tidak ada pertanyaan bahwa dia harus memenangi Ballon d'Or, karena dia benar-benar merepresentasikan pesepakbola yang sempurna."

Pada musim lalu, Kane mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan kompetitif di semua ajang. Secara keseluruhan, penyerang Inggris itu telah membukukan 146 gol dalam 147 pertandingan dengan seragam FCB. Peluang untuk meraih Ballon d'Or pun tidak buruk, meski Kane tidak memenangi Liga Champions bersama Bayern maupun Piala Dunia bersama Inggris.

Rival terbesarnya disebut-sebut adalah Rodri yang telah pindah ke FC Barcelona, yang sudah dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia, serta kompatriotnya asal Spanyol, Lamine Yamal. Trio Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, dan pemegang gelar Ousmane Dembele dari juara Liga Champions PSG juga disebut punya peluang.

Kane pindah dari Tottenham Hotspur ke Munchen pada 2023 dengan nilai sekitar 100 juta euro. Kontraknya berakhir pada musim panas mendatang. Menurut Kane, pembicaraan soal perpanjangan kontrak akan dimulai "minggu ini atau minggu depan". Kedua pihak disebut "santai". Yang jelas: Bayern sangat ingin mempertahankan penyerang Inggris itu. "Itu adalah transfer terbaik yang pernah kami lakukan," kata presiden kehormatan Uli Hoeneß baru-baru ini. Kane berada "di FC Bayern dalam satu garis dengan para legenda lini depan seperti Gerd Müller atau Karl-Heinz Rummenigge", puji presiden Herbert Hainer.

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FC Bayern, rumor: Ismael Saibari kemungkinan akan dilepas secara resmi oleh PSV Eindhoven

Sehari setelah Franz Beckenbauer Supercup melawan BVB, rekrutan baru Ismael Saibari tampaknya akan melakukan kunjungan yang sangat spesial kepada mantan klubnya, PSV Eindhoven.

Seperti dilaporkan Eindhovens Dagblad dari Belanda, Saibari akan dilepas secara resmi pada laga liga PSV melawan FC Groningen - termasuk satu putaran penghormatan sebelum kick-off.

Saibari pindah ke PSV pada 2020 dari akademi KRC Genk. Setelah dua tahun bermain untuk tim kedua, dia naik ke tim profesional dan mencatatkan total 142 pertandingan kompetitif untuk Eindhoven. Dari jumlah itu, dia mencetak 42 gol dan 29 assist, sebelum tampil meyakinkan di Piala Dunia dengan tiga gol untuk tim nasional Maroko.

FC Bayern Munchen dikabarkan menggelontorkan 50 juta euro plus kemungkinan bonus 5 juta euro untuk Saibari. Melawan Borussia Dortmund, dia bisa menjalani debut kompetitifnya.

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