FC Barcelona menggelontorkan dana fantastis dan merekrut Rodri

Rodri resmi meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Barcelona, demikian diumumkan raksasa Catalan itu pada Selasa. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Barcelona membayar 60 juta euro untuk gelandang tersebut, angka yang bisa meningkat menjadi 75 juta euro berkat bonus.

Barcelona mengumumkan kedatangan Rodri melalui video menarik di kanal media sosial mereka. "Sang maestro ruang dan waktu mendarat di Barcelona," demikian bunyi teks pendampingnya.

Romano melaporkan pada Minggu bahwa tawaran ketiga Barcelona telah diterima oleh Manchester City. Juara dunia asal Spanyol itu menandatangani kontrak di Spotify Camp Nou hingga musim panas 2030.

Barcelona sebelumnya mengajukan tawaran senilai 45 juta dan 65 juta euro. Dengan tawaran ketiga, yaitu 60 juta euro plus 15 juta euro dalam bentuk bonus, juara Spanyol itu berhasil mengamankan Rodri.

Gelandang itu pada musim panas yang luar biasa baginya ini dengan cepat memperjelas bahwa ia ingin hengkang dari City. Pemenang Piala Dunia itu menunggu lama adanya pergerakan dari Real Madrid, tetapi klub tersebut menolak terlalu lama.

Rodri pada 2019 pindah dari Atlético Madrid ke Manchester dengan nilai sekitar 70 juta euro. Itu terbukti menjadi investasi luar biasa bagi klub Inggris tersebut. Selama membela City, Rodri memenangi antara lain empat gelar liga, Liga Champions, dan dua Piala FA. Pada 2024, ia memenangi Ballon d'Or sebagai dirigen tim peraih treble.

Manchester City menjual Rodri seharga 75 juta euro, menyamai rekor penjualan termahal mereka sepanjang masa. Julián Alvarez pindah ke Atlético Madrid dengan nilai yang sama.