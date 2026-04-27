FC Barcelona memburu bintang utama Eredivisie: 'Kelasnya tak terbantahkan'

Dalam laga seru antara Ajax dan PSV Sabtu mendatang, sejumlah klub papan atas Eropa akan hadir secara khusus di tribun penonton. Menurut pengamat klub Lentin Goodijk dari Voetbal International, Arsenal, Chelsea, dan FC Barcelona, di antara klub-klub lain, akan datang untuk melihat Mika Godts dari dekat.

Godts kembali menunjukkan pada Sabtu lalu mengapa ia begitu diminati. Dalam laga melawan NAC Breda, ia mencuri perhatian dengan aksi solo yang mengesankan, yang ia selesaikan sendiri untuk gol 0-2. Gol tersebut menempatkan winger kiri Ajax ini di peta sepak bola internasional. “Gol ini akan menyebar ke seluruh dunia, dan orang-orang akan mencari tahu: ia sudah mencetak enam belas gol dan memberikan sebelas assist,” kata Goodijk.

Selain tiga klub yang akan hadir pada Sabtu, daftar klub yang tertarik jauh lebih panjang. Manchester United, Manchester City, dan Bayern München juga secara tegas mengincar Godts. Hal ini sepertinya menandakan persaingan transfer musim panas sudah mulai terlihat.

“Godts tidak hanya menarik untuk ditonton, tetapi juga memiliki semua statistik,” kata Goodijk. Godts menonjol di berbagai aspek musim ini. Misalnya, pemain Belgia ini menciptakan peluang terbanyak di antara semua pemain di Eredivisie dan termasuk dalam jajaran teratas dalam hal dribel yang berhasil. Permainannya ditandai dengan kecepatan dan kreativitas.

Dengan 16 gol dan 11 assist dalam 29 pertandingan, Godts menjadi pemain paling berharga di VriendenLoterij Eredivisie.

Menurut Goodijk, saatnya sudah dekat di mana Ajax tidak bisa lagi menolak tawaran. “Pada titik tertentu, Anda akan menghadapi tawaran yang tidak bisa lagi ditolak,” ujarnya. Godts memiliki kontrak di Ajax hingga pertengahan 2029.