Kiper timnas Tanjung Verde, Vozinha, menjadi salah satu kejutan terbesar Piala Dunia 2026, setelah berubah dari pemain yang tidak dikenal menjadi fenomena yang meraih pujian dunia.

Vozinha bersiap menghadapi tantangan baru jauh dari timnas negaranya, karena kiper berusia 40 tahun itu berhasil meyakinkan klub Colo-Colo untuk berinvestasi pada pengalamannya usai Piala Dunia, dan ia akan bergabung dengan klub asal Cile itu lewat transfer bebas.

Meski begitu, saat kedatangannya, ia mungkin harus untuk sementara melepaskan nama yang membuatnya terkenal, menurut apa yang disebutkan situs "Foot Mercato".

Persoalannya terletak pada regulasi Liga Cile, yang mewajibkan para pemain menggunakan nama resmi mereka dan bukan julukan pada kaus mereka.

Dengan demikian, sebagian dari nama lengkapnya, Josimar Jose Evora Dias, mungkin akan tampil menggantikan "Vozinha" selama pertandingan-pertandingannya bersama Colo-Colo.

Untuk mempertahankan julukannya, klub perlu mendapatkan izin khusus dari otoritas Liga Cile.

Sementara itu, sang bintang Tanjung Verde dapat bermain dengan mengenakan kaus yang tercetak tulisan "Evora" atau "Dias" atau "Evora Dias" atau lainnya.