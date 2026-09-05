Ittihad Club masih terus bekerja keras untuk mendatangkan Anis Hadj Moussa, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Winger Feyenoord itu masih punya waktu hingga Minggu malam untuk menuntaskan transfer tersebut.

Sebelumnya pada hari yang sama, terungkap bahwa tawaran baru yang ditingkatkan senilai sekitar 40 juta euro telah diajukan kepada Feyenoord. Menurut Romano, tawaran itu jadi tidak langsung dibuang begitu saja, karena kedua pihak disebut “mencari kesepakatan”.

Menariknya, pelatih Giovanni van Bronckhorst sebelumnya masih mengatakan kepada ESPN bahwa Hadj Moussa tidak akan pergi lagi pada musim panas ini. Pemain Aljazair itu dua kali terlambat pada Sabtu dan tidak masuk dalam skuad pertandingan untuk duel melawan NEC, tetapi tetap tidak diizinkan pergi.

“Saya pikir sudah jelas bagi semua orang bahwa ini juga sangat berat baginya. Pikirannya tidak ada di sini. Pagi ini dia terlambat, tetapi siang tadi dia juga terlambat datang untuk sebuah pertemuan,” kata Van Bronckhorst.

“Itu bagi saya menjadi titik puncak bahwa hari ini bukan harinya bagi dia untuk bisa ikut bersama tim. Tetapi saya pikir dia tidak pergi. Saya mendapat kabar bahwa dia benar-benar tidak pergi,” tegas pelatih Feyenoord itu.

Jika pada akhirnya tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai dengan Feyenoord, Ittihad Club harus mengalihkan fokus. Romano melaporkan bahwa Luiz Henrique (Zenit) akan menjadi kandidat utama dalam situasi itu. Itu berarti kabar buruk bagi PSV.

Sebelumnya memang sudah terungkap bahwa ada juga minat terhadap Esmir Bajraktarevic, yang masih ingin dijual PSV. Klub asal Eindhoven itu bahkan sudah mulai berpikir hati-hati soal harga tertinggi antara 10 hingga 15 juta euro, tetapi kini ternyata Ittihad Club memiliki target lain.