Fabregas Ungkap Momen yang Akan Menandai Akhir Kariernya Bersama Como

menegaskanCesc Fabregas bahwa dirinya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan klub Como, sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai kemungkinan pelatih Sassuolo, Alberto Aquilani, menggantikan posisinya suatu hari nanti.

Pelatih asal Spanyol itu berbicara dalam konferensi persnya yang digelar hari Jumat ini menjelang laga yang dinantikan besok Sabtu melawan Sassuolo yang diasuh Aquilani, pertandingan yang berlangsung hanya tiga hari setelah Como menghancurkan Manchester United dengan skor 4-1 di Liga Champions Eropa. Presiden klub, Mirwan Suwarso, baru-baru ini memuji Aquilani.

Fabregas mengatakan sebagaimana dikutip situs "Football Italia": "Saya tidak pernah berpikir untuk pergi. Kalau saya mulai memikirkannya, mungkin itulah akhir saya di sini, tetapi saya tidak pernah melakukannya. Saya tentu bisa mengatakan hal-hal positif tentang dia, gaya sepak bolanya sangat mirip dari segi ide. Kalian membuat saya memikirkannya sekarang, tetapi saya sangat tenang mengenai kariernya dan apa yang akan ia raih di masa depan."

Nama Fabregas dikaitkan dengan sejumlah posisi kepelatihan besar sejak ia membawa Como promosi dan lolos ke Liga Champions Eropa, termasuk Inter Milan dan Bayer Leverkusen pada tahun 2025, tetapi ia memilih tetap di posisinya. Kedua pelatih itu pertama kali saling mengenal di Serie B Italia, ketika Aquilani menangani tim Pisa.

Pertandingan berikutnya COM Serie A 09.00 SAS

Fabregas menambahkan: "Saya benar-benar mengagumi Alberto sebagai pelatih, dengan ide-idenya dan keberaniannya, serta cara tim-timnya bermain sepak bola. Ia menghubungi saya musim panas lalu karena ia sangat ingin merekrut Rispoli ke Catanzaro. Rispoli adalah pemain pertama yang pernah saya latih, jadi mengirimnya ke Alberto memberi saya ketenangan penuh."

Pelatih Como itu juga menjelaskan alasan di balik keputusannya tidak pernah mencoret pemain Nico Paz dari susunan pemainnya, ia mengatakan: "Kamu harus mengenal orangnya dan jenis anak seperti apa dia. Nico bukan tipe yang perlu arahan terus-menerus, semakin sedikit saya berbicara dengannya semakin baik; karena ia memiliki mentalitas yang luar biasa. Kami sudah bersama lebih dari dua tahun dan ia berkembang pesat, bahkan mungkin termasuk tiga bek terbaik di tim. Mentalitas ini membuat perbedaan bahkan sebelum ia memulai pertandingan, itulah sebabnya saya tidak pernah menariknya keluar lapangan."

Perlu dicatat bahwa Como terus bersinar musim ini di bawah asuhan Fabregas, menempati peringkat kelima dengan 14 poin setelah 7 pekan berlalu, hanya berselisih 5 poin dari Inter yang berada di puncak.