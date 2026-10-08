Erling Haaland tentang krisis di Manchester City: "Apa pun yang terjadi..."

Erling Haaland pada Kamis akhirnya muncul di hadapan publik untuk pertama kalinya sejak Manchester City hampir tiga pekan lalu dinyatakan bersalah sebanyak 114 kali karena melanggar Aturan Finansial Premier League.

Premier League menyatakan Manchester City bersalah karena sampai 114 kali melanggar Aturan Finansial Premier League. Klub itu mengajukan banding atas tuduhan tersebut pada Jumat lalu.

Haaland tidak diizinkan tampil di media sejak putusan tersebut. Ia seharusnya berbicara dalam konferensi pers tim nasional Norwegia, tetapi sesaat sebelum dimulai ia digantikan oleh Fredrik Aursnes.

Penyerang Manchester City itu kini akhirnya angkat bicara dalam wawancara dengan Sky Sports, meski ia tidak membahas isi kasus tersebut.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MCI

“Kami harus tetap bersatu. Apa pun yang terjadi, kami harus selalu tetap tersenyum. Terus berusaha untuk tetap menang. Mari tunjukkan cinta satu sama lain, karena saya merasakan banyak cinta untuk kota ini (Manchester, red.).”

“Saya juga peduli pada para penggemar klub ini. Saya adalah salah satu dari mereka. Saat ini saya merasakan apa yang mereka rasakan,” tutup sang penyerang, yang telah mengenakan seragam klub itu sejak musim panas 2022.

Akhir pekan ini Manchester City akan menghadapi Liverpool di Premier League. The Reds bermain di Anfield dan kemungkinan besar akan tampil dengan tekad penuh.