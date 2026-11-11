Bagikan Ikuti GOAL di Google

Tampaknya Manchester United tengah bersiap menulis babak yang benar-benar baru dalam sejarahnya, babak yang dimulai dengan kepergian Michael Carrick, melewati kembalinya Mauricio Pochettino ke Liga Primer Inggris, dan bisa jadi berakhir dengan kepulangan sang mesin gol bersejarah Harry Kane ke Inggris, untuk memecahkan rekor Alan Shearer di Stadion Old Trafford.

Iklan

Dalam perkembangan cepat yang mengguncang sepak bola Inggris, laporan-laporan pers terpercaya mengungkap bahwa Manchester United telah mencapai "kesepakatan penuh" dengan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, untuk menggantikan Michael Carrick di posisi manajer, dalam sebuah langkah yang bisa menggambar ulang peta persaingan papan atas Premier League.

Pertemuan menentukan di Monako

Para pejabat tinggi di United menggelar pertemuan yang menentukan di Monako pada hari Rabu ini untuk membahas masa depan tim, dan seluruh sumber situs Inggris "teamtalk" menyebutkan bahwa hasil yang diperkirakan adalah pemecatan Carrick dari jabatannya dalam pertemuan langsung esok hari Kamis.

James Ducker, jurnalis ternama di "Telegraph", menuliskan kabar terbaru seputar situasi tersebut dengan menyatakan: "Michael Carrick diperkirakan akan diberitahu esok hari Kamis mengenai pemecatannya dari posisi manajer Manchester United".

Ia menambahkan: "Belum ada yang pasti atau final hingga saat ini, tetapi inilah yang diperkirakan untuk sementara waktu. Jason Wilcox, direktur olahraga Manchester United, dan CEO Omar Berrada dijadwalkan kembali dari Monako malam ini. Tampaknya mereka kemungkinan besar akan bertemu dengan Carrick secara tatap muka pada suatu waktu di hari Kamis".

Iklan Iklan

Pochettino sebagai pelatih baru

Selain itu, jurnalis terpercaya Matteo Moretto menyatakan bahwa Manchester United dan Pochettino telah mencapai kesepakatan final.

Topik Terkait

Moretto, yang bekerja secara dekat dengan Fabrizio Romano, mengumumkan bahwa "Mauricio Pochettino akan menjadi manajer baru Manchester United: kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan final sembari menunggu pemecatan Michael Carrick".

Kini Manchester United harus memberi tahu klub Pochettino saat ini, yakni timnas Amerika Serikat, mengenai niat mereka mengaktifkan klausul pemutusan kontraknya yang bernilai 10 juta dolar.

Iklan

United tidak keberatan membayar jumlah tersebut, dan Pochettino masih diperkirakan akan memimpin timnas Amerika Serikat dalam dua laganya melawan Haiti, sebelum memulai tugas barunya di Old Trafford.

Akankah Kane mengikuti sang mentor?

Seiring kian dekatnya Pochettino ke Old Trafford, spekulasi mulai bermunculan mengenai kemungkinan Harry Kane menyusul mantan pelatihnya, yang membuat bintangnya bersinar di bawah kepemimpinannya di Tottenham.

Iklan

Kane, peraih Ballon d'Or, meninggalkan Premier League sebagai pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah kompetisi dengan 213 gol, di belakang Alan Shearer yang memiliki 260 gol.

Pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Inggris itu baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan Bayern Munich, namun selalu ada perasaan bahwa ia akan kembali ke Inggris untuk memecahkan rekor Shearer suatu hari nanti.

Iklan

Menurut Tim Sherwood, mantan pelatih Tottenham, ia tidak akan terkejut sama sekali melihat Pochettino dan Kane kembali bersatu di Old Trafford dalam beberapa tahun mendatang.

Dalam perbincangannya dengan Jamie Redknapp di program "Overlap Daily", Sherwood berkata: "Akan kuberi tahu kau siapa yang mungkin kita lihat kembali ke Premier League, Harry Kane, dan akan kuberi tahu di mana kita mungkin akan melihatnya, dengan jersey Manchester United. Jika Pochettino pindah ke Manchester United, maka akan ada peluang lebih besar bagi Harry Kane untuk bergabung dengan mereka dua tahun kemudian".

Iklan

Redknapp menjawab sambil bercanda: "Oh, dan dia akan memecahkan rekor gol Shearer di Premier League. Alan, temanmu Alan Shearer tidak akan senang".

Sherwood menambahkan: "Ketika Kane menandatangani kontrak barunya beberapa hari lalu, itu pasti menjadi salah satu hari paling bahagia dalam hidup Alan Shearer. Aku langsung mengiriminya pesan dan berkata: Kawan, Shearer pasti senang dengan ini, lalu ia menjawab: Masih ada waktu, masih ada waktu bagi Kane untuk kembali".

Iklan

Jadi, apakah Pochettino akan menjadi kunci yang mengembalikan Kane ke Inggris? Hari-hari mendatang akan menjawabnya, tetapi yang pasti Manchester United tengah bersiap untuk sebuah revolusi besar, yang mungkin dimulai dengan seorang pelatih, dan berakhir dengan seorang pencetak gol bersejarah.