Enzo Fernández memadamkan api Madrid... dan agennya mengakhiri kontroversi dengan Chelsea

Javier Pastori, agen pemain bintang Argentina Enzo Fernández, telah mengakhiri kontroversi yang baru-baru ini muncul terkait masa depan pemain Chelsea tersebut, setelah pernyataan yang dipahami sebagai isyarat untuk hengkang.

Enzo sebelumnya pernah menyatakan kecintaannya untuk tinggal di ibu kota Spanyol, Madrid, yang memicu ketidakpuasan manajemen klub London tersebut, dan mendorong mereka untuk mengambil keputusan menangguhkannya selama dua pertandingan, sebuah langkah yang oleh sebagian orang ditafsirkan sebagai reaksi langsung terhadap pernyataan tersebut.

Dalam konteks yang sama, program "El Chiringuito" Spanyol menyebutkan bahwa pemain tersebut tidak akan puas hanya dengan isyarat-isyarat mengenai keinginannya untuk pindah ke Real Madrid pada musim depan, melainkan mungkin akan mengambil langkah resmi dengan mengajukan permohonan untuk hengkang pada musim panas mendatang, dengan tujuan memudahkan kepindahannya ke klub raja tersebut.

Namun, Bastori muncul untuk mengakhiri semua spekulasi ini, menegaskan dalam pernyataan yang dikutip oleh surat kabar Spanyol "AS" bahwa apa yang terjadi tidak mencerminkan niat sebenarnya sang pemain. Ia berkata: "Enzo sama sekali tidak berniat menimbulkan masalah di dalam Chelsea. Ia adalah salah satu pemimpin tim, dan telah menampilkan performa luar biasa musim ini."

Dia menambahkan: "Kami telah membahas hal ini dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan yang dilontarkan pemain tersebut tidak dimaksudkan untuk memicu krisis apa pun, namun media salah menafsirkannya, dan mulai membicarakan kepergiannya, yang sama sekali tidak benar."

Dia melanjutkan: "Kami sepenuhnya sepakat dengan manajemen Chelsea. Situasi ini telah diselesaikan sepenuhnya, dan tidak ada krisis nyata sejak awal. Kami telah menjelaskan semuanya, dan apa yang terjadi sudah menjadi masa lalu."

Dia menambahkan: "Enzo masih berusia 25 tahun, dan dia berada pada tahap di mana dia masih banyak belajar. Kami telah menjelaskan kepada klub bahwa pernyataannya tidak mengandung niat buruk, namun dia salah dalam memilih waktu dan cara berbicara. Dia telah proaktif meminta maaf kepada klub, rekan-rekannya, staf pelatih, manajemen, dan semua pihak di dalam organisasi."