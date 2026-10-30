Enzo Fernandez bicara soal kepergian: Saya akan kembali ke River Plate

Belum genap beberapa pekan sejak salah satu transfer terbesar musim panas ini dirampungkan, bintang Argentina Enzo Fernandez justru melontarkan kejutan besar dengan mengumumkan keinginannya untuk kembali ke klub asalnya, River Plate.

Pernyataan juara dunia 2022 itu memunculkan tanda tanya seputar masa depannya bersama Manchester City, yang merekrutnya hanya beberapa pekan lalu dari Chelsea seharga 125 juta pound sterling, dalam sebuah transfer yang menjadikannya salah satu pemain lini tengah termahal di dunia.

Meskipun memulai dengan kuat mengenakan seragam City, di mana ia tampil dalam 10 pertandingan dan mencetak gol pertamanya pada kemenangan dramatis 5-3 atas Sunderland di Liga Inggris, hati pemain berusia 25 tahun itu tampaknya masih tertinggal di Buenos Aires.

Fernandez mengatakan dalam pernyataan yang dikutip oleh jaringan "talksport" dari surat kabar "Los Edul": "Saya ingin kembali ke River, saya sudah menyatakan hal itu berulang kali, dan setiap kali kesempatan itu datang, saya pasti akan kembali. Saya sangat menginginkannya, dan saya akan kembali pada suatu saat. Itu sesuatu yang benar-benar saya harapkan."

Ia menambahkan dengan nada tegas tanpa membuka ruang untuk mundur: "Tidak masalah. Saya akan tetap pada pernyataan ini. Jika saya mengatakannya, itu karena saya benar-benar merasakannya. Saya perlu kembali ke River untuk meraih gelar dan menikmati suasana klub selama bertahun-tahun, lebih lama dari waktu yang telah saya habiskan di sini."

Meski kata-katanya terdengar kuat, Fernandez bergegas menenangkan para pendukung City dengan menampik kemungkinan kepergian dalam waktu dekat, serta menegaskan: "Saya di sini, saya memiliki kontrak jangka panjang dengan Manchester, dan masih ada jalan panjang sebelum itu terjadi."

Dari River ke City

Enzo dianggap sebagai salah satu lulusan paling menonjol dari akademi River Plate, di mana ia mencetak 12 gol dan membuat 10 assist dalam 53 pertandingan antara tahun 2020 dan 2022, meraih gelar Liga Argentina dan Piala, yang diselingi masa peminjaman yang sukses ke Defensa y Justicia, di mana ia menjuarai Copa Sudamericana dan Recopa.

Dari sana ia melangkah ke Benfica pada Juni 2022, di mana ia meraih gelar Liga Portugal, sebelum mencuri perhatian di Piala Dunia 2022 dan meraih penghargaan pemain muda terbaik, lalu pindah ke Chelsea dalam transfer rekor senilai 106,8 juta pound sterling.

Bersama Chelsea, ia menjalani 170 pertandingan dengan mencetak 31 gol dan 30 assist, serta menjuarai Piala Dunia Antarklub dan Liga Konferensi, sebelum rumor beredar pada awal 2026 tentang kepindahannya ke Real Madrid, yang kemudian dibantah oleh klub Spanyol tersebut, hingga akhirnya Manchester City merampungkan transfer tersebut pada hari terakhir bursa transfer musim panas dan menyatukannya kembali dengan mantan pelatihnya, Enzo Maresca.