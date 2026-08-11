Enrique soal Krisis Infantino dan UEFA: Saya Bukan Politisi

Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, menghindari pembicaraan mengenai masa depan Ferran Torres atau negosiasi yang sedang berlangsung antara klub Prancis itu dan Barcelona, seraya menegaskan sikapnya untuk tidak berbicara soal bursa transfer, menjelang laga menghadapi Aston Villa di final Piala Super Eropa.

Sikap pelatih asal Spanyol itu muncul di saat Ferran Torres semakin dekat untuk pindah ke sang juara Eropa, setelah klub Prancis itu mencapai kesepakatan dengan sang pemain, sementara negosiasi dengan Barcelona masih berlanjut terkait rincian akhir transfer tersebut.

Meski kepindahan Ferran ke Paris bisa mempertemukan kembali Enrique dengan sang pemain, setelah sebelumnya pernah melatihnya selama masa kepemimpinannya di timnas Spanyol, pelatih berpengalaman itu memilih untuk menjauh sepenuhnya dari topik tersebut.

Luis Enrique menegaskan sikapnya soal Ferran

Dalam konferensi pers yang mendahului laga menghadapi Aston Villa, Selasa hari ini, Enrique ditanya seberapa senang dirinya dengan kemungkinan Paris Saint-Germain merekrut Ferran Torres dan kembalinya sang pemain bekerja di bawah kepemimpinannya.

Jawaban pelatih asal Spanyol itu datang dengan jelas dan lugas, sebagaimana dilansir "Marca", "Saya tidak pernah berbicara soal bursa transfer. Hal itu di luar bahasan saya, saya berbicara tentang para pemain Paris Saint-Germain."

Enrique tidak mengubah sikapnya ketika dilontarkan pertanyaan lain terkait krisis yang terjadi antara Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", dan Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA", akibat perusahaan komersial yang hendak didirikan oleh pejabat asal Swiss itu untuk mengelola turnamen-turnamen FIFA, terutama Piala Dunia.

Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa fokusnya sepenuhnya tertuju pada timnya dan persiapan menghadapi laga.

Ia berkata, "Saya fokus pada tim saya, dan saya bukan politisi. Saya tidak berbicara tentang hal-hal itu, dan saya juga tidak berbicara soal bursa transfer."

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Transfer Ferran mendekati kepastian

Kehati-hatian Enrique ini muncul di saat negosiasi antara Paris Saint-Germain dan Barcelona terkait kepindahan Ferran Torres terus berkembang, setelah klub Prancis itu merampungkan kesepakatannya dengan sang pemain.

Tampaknya transfer ini telah memasuki tahap akhir, di tengah keinginan semua pihak untuk merampungkannya dalam beberapa hari mendatang, yang bisa mempertemukan kembali Ferran untuk bekerja di bawah kepemimpinan Enrique, yang sebelumnya sangat mengandalkannya selama masa kepelatihannya di timnas Spanyol.