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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Enrique mengumumkan cedera bintang PSG sebelum laga melawan Barcelona

Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Strasbourg
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Barcelona
Champions League
N. Mendes
Luis Enrique
Prancis
Spanyol
Portugal

Tim Paris menjalani menit-menit terakhir dengan sepuluh pemain

Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, mengungkapkan bahwa pemainnya Nuno Mendes mengalami cedera saat timnya menang atas Strasbourg (3-1), Sabtu ini, pada pekan ketujuh Liga Prancis.

Mendes meninggalkan lapangan pada menit ke-85, setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-53 dan berkontribusi dalam membalikkan hasil pertandingan. Tim asal Paris itu pun terpaksa menuntaskan laga dengan sepuluh pemain, karena Enrique sudah menghabiskan seluruh jatah pergantiannya.

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Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan dalam pernyataan kepada media usai pertandingan: "Dia (Mendes) merasakan sesuatu yang ringan di bagian pangkal paha, dan kami memutuskan untuk tidak mengambil risiko."

Enrique menambahkan: "Saya tidak tahu apakah kami bisa menyebutnya sebagai cedera, tetapi kami memutuskan bermain dengan satu pemain lebih sedikit, karena kami tidak ingin mengambil risiko apa pun. Kami akan mengevaluasi situasinya besok."

Keputusan tersebut diambil di saat Paris Saint-Germain bersiap menjamu Barcelona, Selasa mendatang di Stadion Parc des Princes, pada pekan ketiga Liga Champions Eropa.

Tim asal Paris itu memimpin klasemen kompetisi Eropa tersebut dengan 6 poin, hanya terpisah selisih gol dari Blaugrana yang berada di posisi kedua. Barcelona sendiri meraih kemenangan besar pada Sabtu ini di markas Real Betis (5-2), pada pekan kesembilan Liga Spanyol.


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