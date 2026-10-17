Luis Enrique, pelatih kepala Paris Saint-Germain, berbicara tentang pengaruh pemainnya Ousmane Dembele dalam kemenangan timnya atas Strasbourg (3-1) pada hari Sabtu, dalam lanjutan pekan ketujuh Ligue 1.

Bintang Prancis itu masuk sebagai pemain pengganti saat Strasbourg tengah unggul (1-0), dan berperan dalam membalikkan hasil pertandingan dengan mencetak satu gol serta menciptakan satu assist, meski gagal mengeksekusi penalti.

Enrique mengatakan tentang Dembele, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar"L'Equipe" Prancis setelah laga: "Saya bilang kepadanya: jika kamu bermain 25 menit, memberikan satu assist dan mencetak satu gol, maka kamu tidak perlu bermain lebih lama. Itu sudah cukup."

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Pelatih asal Spanyol itu menambahkan bahwa Dembele merasa kesal karena gagal mengeksekusi penalti, sembari menegaskan bahwa Paris Saint-Germain mengalami kesulitan di aspek tersebut, di mana mereka hanya sukses mencetak satu gol dari empat penalti yang didapat musim ini.

Enrique melanjutkan: "Setiap kali kami bermain di final, kami memiliki eksekutor dengan kualitas bagus. Kami punya banyak pemain yang mampu mengeksekusi penalti, tetapi memang benar bahwa kami tidak memiliki pemain spesialis. Dengan Vitinha dan Ousmane, kami punya banyak pemain yang bisa menendang penalti."

Mengenai perkembangan Dembele dan pengaruhnya di laga-laga penting, Enrique menekankan pentingnya pengalaman pemain itu sebelumnya bersama Barcelona, dengan mengatakan: "Dia pernah berada di sekolah sepak bola terbaik, yaitu klub Barcelona. Dalam gaya bermainnya, dia sudah mengetahui segalanya lebih dulu."

Mantan bintang dan pelatih Barcelona itu melanjutkan: "Setiap kali Anda memiliki kesempatan melihat pemain dari Barcelona, Anda akan menemukan dia menyesuaikan diri dengan apa yang saya sukai dalam sepak bola. Dia benar-benar memahami apakah dia harus menempati ruang yang lebar atau berada di area tengah. Pemahaman permainan adalah hal mendasar bagi kami, dan ketika Anda memiliki pemain yang sudah punya pengalaman seperti itu, situasinya menjadi sangat berbeda bagi kami."



