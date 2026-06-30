Endrik: Saya bersyukur kepada Tuhan karena telah meninggalkan Real Madrid

Bintang muda Brasil, Endrick, menjadi sorotan di Piala Dunia setelah pelatih Carlo Ancelotti memasukkannya sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua menyusul cedera yang dialami Lucas Paquetá. Pemain Real Madrid ini pun menjalani hari yang sangat istimewa setelah menjadi pusat perhatian semua kamera, padahal partisipasinya di turnamen ini sebelumnya tidak lebih dari setengah jam sebelum pertandingan tersebut.

Surat kabar Spanyol “AS” mengutip pernyataan pemain muda tersebut yang berbicara dengan penuh emosi setelah pertandingan, seraya mengatakan: "Saya sangat bahagia dan bersyukur kepada Tuhan karena ini adalah enam bulan yang luar biasa dalam hidup saya, enam bulan yang sedikit mengubah sejarah saya. Pada tahun itu saya tidak bermain di Real Madrid dan berhasil pindah. Saya bersyukur kepada Tuhan atas hal itu, dan saya sangat berterima kasih kepada Lyon karena telah membantu saya dan membuka pintu bagi saya untuk menunjukkan kemampuan sepak bola saya serta lolos ke Piala Dunia."

Penyerang asal Brasil itu melanjutkan pernyataannya dengan menyampaikan pesan terima kasih kepada pelatih tim nasional dalam wawancara dengan jaringan “TVE”, seraya berkata: “Saya sangat berterima kasih kepada pelatih, dia tahu segalanya dan tahu apa yang harus dilakukan. Hari ini, saat jeda pertandingan, dia mendorong saya untuk membantu tim mengubah alur permainan dan keluar sebagai pemenang.”

Pemain berusia 19 tahun ini membuktikan dirinya sebagai pilar utama di barisan tim “Canarinha” di Piala Dunia dan perjalanan Brasil menuju gelar juara. Ia sedang menjalani mimpi yang sebagian telah terwujud dengan kepindahannya ke klub Lyon. Meskipun saat ini fokusnya sepenuhnya tertuju pada tim nasional negaranya, ia menanti dengan penuh harap untuk kembali ke Madrid, di mana ia menyatakan: “Saya sangat senang, menikmati momen ini bersama Brasil, dan setelah itu saya sangat menantikan untuk kembali ke Madrid.”