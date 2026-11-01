Al Ahli tak perlu menunggu lama untuk menuai akibat ejekannya terhadap sang rival sekota, Al Ittihad, setelah sebuah kalimat yang diunggah akun resminya menyusul kegagalan sang kolektor meraih kemenangan atas Abha berubah menjadi momen yang memalukan, menyusul kekalahan telak dari Al Shabab dengan skor enam gol berbanding satu, dalam laga pekan ke-12 Liga Roshn Saudi untuk kompetisi profesional.

Kisah ini bermula setelah Al Ittihad bermain imbang melawan Abha dengan skor 1-1, ketika akun resmi Al Ahli mengunggah foto jersey yang akan dikenakan tim dalam laga melawan Al Shabab, dan menuliskan di atasnya: "Al Ahli tampil dengan balutan terindah", dalam sindiran menggelitik yang memanfaatkan nama Abha, tim yang berhasil menghentikan sang rival Al Ittihad.

Ungkapan "balutan terindah" bukan sekadar komentar sepintas, melainkan membawa kiasan yang jelas terhadap kegagalan Al Ittihad, karena Al Ahli menggunakan nama Abha dalam menyusun unggahannya untuk membanggakan tampilan jerseynya, sembari melayangkan pesan sindiran kepada rival tradisionalnya, yang kehilangan dua poin pada pekan yang sama.

Namun sepak bola tak memberi Al Ahli banyak waktu untuk merayakan gurauan itu, karena balasan datang di atas lapangan dengan cara yang menyakitkan, setelah mereka menelan kekalahan berat dari Al Shabab dengan skor 1-6, dalam pertandingan yang berubah menjadi salah satu malam paling memalukan dalam sejarah Al Raqi menghadapi Al Liyuth.

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Kekejaman kekalahan ini tak berhenti pada hasil skor semata, karena Al Shabab mengulang keunggulannya dengan skor yang sama seperti yang mereka raih saat menghadapi Al Ahli pada tahun 2008, sehingga enam gol yang baru ini menjadi kekalahan terbesar yang diderita tim dari rivalnya sejak saat itu, dan membawa kembali kenangan menyakitkan bagi para pendukungnya.

Dengan demikian, ejekan yang dimaksudkan Al Ahli untuk mempermalukan Al Ittihad berbalik menjadi bahan olok-olok terhadap mereka sendiri setelah kekalahan bersejarah itu, setelah Al Raqi mendapati dirinya dalam posisi yang tak mengenakkan; karena ketika mereka menyindir kegagalan sang rival dengan ungkapan "balutan terindah", malam mereka menghadapi Al Shabab berakhir dengan enam gol telak yang membuat unggahan lama itu kembali mencuat dari sudut pandang yang sama sekali berbeda.