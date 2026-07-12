Empat Raksasa... Peristiwa yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya di Semifinal Piala Dunia

Daftar tim yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 kini telah lengkap, setelah tim nasional Argentina merebut tiket terakhir dengan kemenangan atas Swiss (3-1) pada babak perpanjangan waktu, Minggu pagi tadi.

Babak semifinal akan menyuguhkan pertarungan sengit antara Prancis, yang memuncaki peringkat dunia FIFA, dan Spanyol yang berada di peringkat ketiga, sementara tim nasional Argentina, yang menduduki peringkat kedua dunia, akan berhadapan dengan Inggris yang berada di peringkat keempat.

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Menurut jaringan statistik “Squadra”, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, babak semifinal menampilkan empat tim teratas dalam peringkat FIFA, sebuah peristiwa bersejarah yang mencerminkan dominasi raksasa sepak bola di edisi Piala Dunia kali ini.

Prancis sebelumnya mengalahkan Maroko (2-0) di perempat final, sementara Spanyol menyingkirkan Belgia (2-1), dan Inggris mengalahkan Norwegia dengan skor yang sama.

Dalam pertandingan antara Argentina dan Swiss, tim “Penari Tango” itu unggul lebih dulu melalui gol Alexis McAllister pada menit ke-10, sebelum tim Eropa itu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 melalui Dan Ndoye, sehingga pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu.

Argentina akhirnya memastikan kemenangan dengan dua gol di menit-menit akhir, yang dicetak oleh Julián Álvarez pada menit ke-112 dan Lautaro Martínez pada menit ke-120+1.



