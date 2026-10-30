Emiliano Martinez, kiper Argentina, menolak menyerah di hadapan beban final 2026, dan melontarkan tantangan langsung kepada juara dunia saat ini, timnas Spanyol, dengan menegaskan bahwa hasilnya akan benar-benar berbeda jika pertandingan itu terulang hari ini.

Penjaga gawang Argentina itu mengungkap kisah mengejutkan dari kariernya dalam sebuah wawancara panjang bersama program "Los Edul", di mana ia memaparkan momen-momen yang membentuk legendanya sebagai salah satu kiper paling berkorban dalam sejarah La Albiceleste.

Piala Dunia dengan jari patah

Martinez melontarkan kejutan menggemparkan ketika mengungkap bahwa ia menjalani seluruh turnamen Piala Dunia dengan kondisi mengalami patah pada jari, cedera yang berasal dari final Liga Europa, dan sebenarnya cukup untuk mengakhiri musim pemain mana pun.

Dibu berkata: "Saya bermain di seluruh Piala Dunia dengan jari yang patah. Para dokter memasang bidai pada jari saya, dan saya hanya bisa berlatih pada minggu-minggu pertama dengan menjatuhkan diri menggunakan satu lengan saja. Beberapa hari sebelum pertandingan final, saya baru bisa berlatih secara normal."

Ia menegaskan bahwa keikutsertaannya merupakan perjalanan pemulihan yang menuntut kesabaran dan pengorbanan, sembari memuji peran pelatih Lionel Scaloni yang menunggunya hingga saat-saat terakhir, dengan berkata: "Ia hanya meminta saya berjanji untuk jujur mengenai apakah saya layak bermain atau tidak."

Kiper Argentina itu menyebut bahwa ia berencana menjalani operasi final untuk menyelesaikan masalah pada jarinya secara permanen.

Pukulan telak yang membuatnya hilang ingatan

Cedera itu bukan satu-satunya, karena ia mengungkap detail mengerikan dari sebuah insiden yang dialaminya di Liga Primer Inggris melawan Everton: "Itu seperti pukulan telak di turnamen UFC, saya kehilangan kesadaran dan tidak mengingat apa pun, mereka memasang pelat logam pada saya di rumah sakit dan tiga gigi saya tanggal."

Dibu kini menandai jeda internasional mendatang sebagai waktu kembalinya, dengan berkata: "Saya perlu bermain bersama timnas. Saya berniat kembali selama jeda internasional."

Pesan untuk Spanyol, dan Prancis lebih berbahaya

Mengenai final Piala Dunia 2016 yang kalah dihadapi Argentina dari Spanyol, Martinez menunjukkan keyakinan mutlak seandainya pertandingan ditentukan lewat adu penalti: "Jika kami sampai ke adu penalti, kami pasti akan menang, saya merasa hari itu sedang beruntung. Pada saat itu Anda merasa bola tidak akan masuk ke gawang."

Meskipun mengakui bahwa Spanyol "layak memenangi final", ia tetap melontarkan tantangan secara terang-terangan: "Prancis mengesankan saya pada tahun 2022 lebih daripada Spanyol saat ini, mereka tim yang sangat kuat, tetapi saya merasa seandainya kami bermain melawan mereka hari ini, kami akan mengalahkan mereka."

Kiper Argentina itu menutup pembicaraannya dengan menegaskan keterikatan masa depannya pada timnas hingga pensiun, dengan menjadikan Lionel Messi sebagai panutan: "Ia mengajarkan kami segala hal; bagaimana jatuh dan bangkit setelah kegagalan, itulah yang membantu saya setelah Piala Dunia."