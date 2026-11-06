Seorang sumber di internal klub Al Ittihad mengungkap kebenaran di balik kabar yang beredar mengenai keinginan "Sang Dekan" untuk merekrut Imam Ashour, gelandang Al Ahly Mesir, pada periode mendatang, di tengah pembicaraan soal kemungkinan kepindahannya ke Liga Roshn Saudi.

Sumber tersebut menjelaskan, dalam pernyataan khusus kepada "Kooora", bahwa berkas Imam Ashour tengah mengalami perpecahan di dalam tubuh Al Ittihad, antara pihak yang mendukung gagasan merekrutnya dan pihak lain yang keberatan untuk merampungkan transfer tersebut, sehingga membuat masa depan pemain itu belum menemui kepastian hingga saat ini.

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Para pendukung berpandangan bahwa Imam Ashour bisa menjadi tambahan yang berguna bagi lini tengah Al Ittihad pada fase mendatang, terutama setelah cedera yang dialami Richard Rios, namun langkah resmi tidak akan diambil sebelum mendapatkan penilaian teknis dari pelatih Jens Vesing, yang akan menentukan sejauh mana tim membutuhkan jasa pemain itu dan seberapa cocok dia dengan rencananya.

Di sisi lain, para penentang keberatan terhadap transfer ini karena apa yang mereka pandang sebagai tanda tanya terkait gaya hidup pemain dan sejauh mana kesiapannya, selain berbagai polemik terakhir yang melekat padanya, hal yang menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuannya memberikan tambahan yang diharapkan di dalam tim.

Dampak dari berkas ini tidak berhenti pada Al Ittihad semata, sebab Al Ahly Mesir bisa saja mendapati dirinya berada dalam situasi sulit terkait nilai pasar pemain, di tengah perkiraan akan menurunnya nilai tersebut secara signifikan pada periode mendatang, hal yang bisa mempersulit upaya menjualnya dengan imbalan finansial yang pantas apabila klub memutuskan untuk melepasnya.