Duo Arab Menghiasinya: "Bild" Pilih 21 Pemain Muda Terbaik di Dunia

Dunia merayakan "Hari Pemuda Internasional" pada hari Rabu ini, dan dalam kesempatan tersebut surat kabar Jerman "Bild" memilih 21 pemain terbaik di dunia yang berusia di bawah 21 tahun, menyebut mereka sebagai "masa depan sepak bola".

Surat kabar tersebut menempatkan dua bintang Barcelona, Lamine Yamal dan Pau Cubarsi, tepat sebelum Yan Diomande, yang direkrut Real Madrid dengan nilai 140 juta.

Surat kabar Bild menegaskan bahwa Yamal "bukan hanya pemain terbaik di dunia di bawah usia 21 tahun, tetapi juga salah satu pemain terbaik secara keseluruhan", dan bahwa sang bek tengah adalah "pemain muda terbaik di Piala Dunia".

Yang juga patut dicatat adalah minimnya investasi besar dari Real Madrid di sektor pemain muda selama tahun-tahun terakhir, yaitu penyerang Brasil Endrick, yang berusia 20 tahun.

Pada kenyataannya, sejumlah nama lain menonjol di Liga Jerman, tetapi semuanya mengikuti jejak para juara Piala Dunia bersama timnas Spanyol, Lamine dan Cubarsi.

Setelah trio sebelumnya, muncul Warren Zaire-Emery di peringkat keempat, seorang pemain internasional Prancis berusia 20 tahun, "satu-satunya pemenang Liga Champions Eropa dua kali dalam daftar ini, dan ia mencapainya bersama klub masa kecilnya", Paris Saint-Germain.

Estevao, winger Chelsea berusia 19 tahun, menempati peringkat kelima, dan dianggap sebagai "harapan besar Brasil untuk sentuhan seni sepak bola, dan tak lama lagi akan menjadi bintang serang di bawah kepemimpinan Xabi Alonso".

Ayoub Bouaddi bersinar dalam daftar

Ayoub Bouaddi, gelandang internasional Maroko berusia 18 tahun yang bermain untuk klub Lille, "menonjol di Piala Dunia terakhir.

Eli Junior Kroupi, penyerang Prancis berusia 20 tahun yang bermain untuk klub Bournemouth dan sempat dikaitkan dengan klub Barcelona, berada di peringkat ketujuh, sementara Johan Manzambi, gelandang berusia 20 tahun yang bergabung dengan Aston Villa dari Freiburg dengan nilai 60 juta euro, menempati peringkat kedelapan.

Luka Vuskovic, bek tengah Kroasia berusia 19 tahun yang bermain untuk klub Brighton setelah tampil gemilang selama masa peminjamannya ke Hamburg, menempati peringkat kesembilan dalam daftar ini.

Rayan, penyerang Brasil berusia 20 tahun yang bermain untuk Bournemouth, menempati peringkat kesepuluh dalam daftar ini.

Di luar daftar 10 pemain terbaik, disebutkan nama gelandang Bayern berusia 18 tahun, Lennart Karl, "salah satu dari hanya dua pemain Jerman dalam daftar".

Leny Yoro, bek tengah Prancis berusia 20 tahun yang memilih Manchester United ketimbang Real Madrid pada tahun 2024, adalah pemain kedua belas.

Victor Froholdt, gelandang Denmark berusia 20 tahun yang bermain untuk klub Porto sejak klub tersebut membayar 20 juta euro untuk merekrutnya pada tahun 2025, menempati peringkat ketiga belas.

Bazoumana Toure, seorang winger kiri Pantai Gading berusia 20 tahun yang bermain untuk klub Newcastle, juga menempati peringkat keempat belas dalam daftar.

Ozan, pemain penggiring bola Turki berusia 20 tahun yang tampil gemilang di Eintracht Frankfurt, berada di peringkat kelima belas.

Myles Lewis-Skelly, seorang pemain internasional Inggris berusia 19 tahun yang bermain untuk Arsenal, menempati peringkat keenam belas, menjadikannya "satu-satunya bek sayap dalam daftar".

Ibrahim Maza dari Aljazair menegaskan kehadirannya

Ibrahim Maza, gelandang Aljazair berusia 20 tahun yang menonjol di Bayer Leverkusen, menempati peringkat ketujuh belas setelah musim keduanya di Liga Jerman "sejak debutnya di Hertha Berlin".

Franco Mastantuono, gelandang serang internasional Argentina berusia 18 tahun, menempati peringkat kedelapan belas, sementara Said El Mala, seorang winger Jerman yang "dinamis" berusia 19 tahun yang bermain untuk klub Koln, menempati peringkat kesembilan belas dalam daftar.

Geovany Quenda, winger kanan Portugal berusia 19 tahun yang akan bermain bersama Chelsea, menutup daftar 20 pemain terbaik.

Jobe Bellingham, gelandang Inggris berusia 20 tahun yang bermain untuk klub Borussia Dortmund, berada di posisi terbawah daftar dengan menempati peringkat ke-21.